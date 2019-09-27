Motorola, Katlanabilir Telefonunu Bu Yıl Bitmeden Tanıtacak

Amerikan medya ve teknoloji sitesi olan CNET'in ortaya attığı yeni bir iddia, katlanabilir telefon sektöründe bir süredir adından söz ettiren Motorola'nın planlarını gözler önüne seriyor. İddiaya göre şirketin katlanabilir telefonu Motorola Razr, bu yıl bitmeden piyasaya sürülecek.

Uzun süredir gündemde olan ve ortaya çıkan tasarımını sizlerle paylaştığımız Motorola’nın katlanabilir telefonu Razr hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İddia, uzun süredir gizemini koruyan ve sürekli farklı haberlerle karşımıza çıkan katlanabilir telefon Razr’ın bu yılın sonuna kadar piyasaya sürüleceğini söylüyor.

Artık iyice yılan hikâyesine dönen Razr’la ilgili iddiaların kaynağı ise bir teknoloji sitesi olan CNET. Sızıntıların sağlam kaynaklara dayandığını belirten CNET, Lenovo'nun sahip olduğu şirkete yakın bir kişinin haberi doğruladığını bildirdi ancak tüm bunlara rağmen net bir tarih vermedi.

Motorola Razr'ın tasarımı ve bilinen özellikleri:

Huawei Mate X ve Galaxy Fold’dan farklı bir tasarıma sahip olacak Motorola Razr, muadillerinin aksine yanlamasına değil, diklemesine katlanacak. Oldukça uzun sayılabilecek bir ekranı olan Motorola Razr'ın ikiye katlanmasıyla üst kısım, bir kapak görünümü alacak. Bu da cihazın her ne kadar teknolojileri farklı olsa bile efsane kapaklı telefon Motorola Razr ile benzer olmasını sağlayacak.

Şimdiye kadar pek çok özelliği sızdırılan Motorola Razr, bu özelliklerden anladığımız kadarıyla tam bir “amiral gemisi” olamayacak. Ortaya çıkan özelliklerine göre gücünü Snapdragon 710 yonga setinden alacak olan cihaz, ekran kısmındaysa Adreno 616 bir GPU kullanacak. Android’in son sürümüne sahip olması muhtemel olan Razr, bir önceki iddialara göre Android 9.0 Pie işletim sistemiyle birlikte gelecek. Ayrıca Motorola’nın katlanabilir telefonunun rakiplerinden daha düşük bir bataryayla birlikte daha düşük bir fiyata da sahip olacağı biliniyordu ancak bu fiyat, katlanabilir telefon piyasası için ucuz olsa bile akıllı telefon sektörü için pek de ucuz sayılmayacak.

CNET’in bu iddialarına baktığımızda öncekilerden farklı olarak pek bir şey bulunmuyor ancak bu iddia, cihazın önceden de belirtildiği gibi bu yılın sonunda tanıtılma ihtimalini güçlendirmiş oldu. Son olaraksa Motorola Razr’ın 1.500 dolar (vergisiz hâliyle 8.500TL) gibi bir fiyat etiketiyle piyasaya sunulması bekleniyor.