Motorola, bu sene piyasaya sürdüğü akıllı telefonu Moto E5 için çekirdek kaynak kodlarını paylaştı.

Motorola, Moto E5 serisinden E5 Plus ve E5 Play Android Go gibi modeller için çekirdek kaynak kodlarını zaten bir süre önce paylaşmıştı. Ancak serinin esas telefonu olan Moto E5'in geliştiriciler için kodları henüz paylaşılmamıştı.

Motorola'dan yeni gelen bir haberle, şirket, Moto E5 için Android 8.0 Oreo çekirdek kaynak kodunu yayınladı. GitHub üzerinden paylaşılan çekirdek kaynak kodları sayesinde geliştiriciler, telefon için özel ROM'lar ve kurtarma bölümlerini daha kolay bir şekilde oluşturabilecekler.

Motorola, son dönemde özellikle mobil cihazlarına uyguladığı indirim ile gündeme gelmişti ve halihazırda pek çok telefona dair çalışmalar devam ediyor. Son olarak Motorola One ve One Power'ı tanıtan şirket, görece uygun fiyatlı telefonlarıyla alternatifler arasındaki yerini korumaya devam ediyor.