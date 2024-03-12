Motorola, yeni modelleri Moto G Power 5G ve Moto G 5G'yi tanıttı. Cihazlar, bütçe dostu telefon segmentinde iddialı olabilecek özelliklere sahip.

Türkiye’de adını artık pek sık duymadığımız ABD’li teknoloji devi Motorola, yeni telefonlarını piyasaya sürmeye devam ediyor. Şirket, bugün de amiral gemisi değil, Samsung gibi rakipleri nedeniyle çok geride kaldığı bütçe dostu cihaz segmentinde yeni telefonlarla karşımıza çıktı. Telefonlar, Moto G Power 5G (2024) ve Moto G 5G (2024) isimlerine sahip.

Her iki cihaz da oldukça iyi tasarıma sahip. Özellikleri de kâğıt üstünde iyi duruyor ve yılın en iyi uygun fiyatlı cihazları arasına girebileceklerini gösteriyor. Tabii ki fiyatları da bir hayli ucuz.

Moto G Power 5G (2024) ve Moto G 5G (2024) neler sunuyor?

Moto G Power 5G (2024)

Her iki telefonun da göz hoş gelen bir tasarımla geldiğini görebiliyoruz. Moto G Power 5G, 6,7 inçlik 2400x1080 çözünürlüğe sahip LCD ekranla geliyor. Yenileme hızı ise 120 Hz. Arka kısmı vegan deriden yapılan telefonun çerçeveleri biraz kalın.

Moto G 5G (2024)

Daha düşük versiyon olan Moto G 5G; benzer tasarım detaylarına sahip. Bu telefonda biraz daha küçük 6,6 inçlik 720p çözünürlükte LCD panel görüyoruz. Yenileme hızı da aynı şekilde 120 Hz olarak açıklandı.

Moto G Power 5G, Dimensity 7020 işlemciden güç alırken 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile geliyor. Moto G 5G ise Qualcomm’un Snapdragon 4 Gen 1 yonga setine sahip. 4 GB RAM ve 128 GB depolamayı da ekleyelim. 300 dolar altı fiyatlarıyla en alt segment telefonlar oldukları için bu kısımda çok bir şey beklememek gerekiyor.

Moto G Power, 50 MP ana ve 8 MP ultra geniş kameraya sahip. Önde ise 16 MP’lik selfie kamerası bulunduruyor. Diğer modelde ise 50 MP ana ve 2 MP makro kamera ve 8 MP’lik ön kamera görüyoruz.

Her iki telefon da 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Moto G Power 5G, 30W hızlı şarj desteklerken Moto G 5G’de ise 18W desteği var. Cihazların Android 14 ile kutudan çıktığını ekleyelim.

Moto G Power 5G (2024) teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, 2400x1080, LCD, 120 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 7020 RAM 8 GB Depolama 128 GB Arka Kamera 50 MP + 8 MP Ön Kamera 16 MP Batarya 5.000 mAh İşletim Sistemi Android 14

Moto G 5G (2024) teknik özellikleri

Ekran 6,6 inç, 720p, LCD, 120 Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 RAM 4 GB Depolama 128 GB Arka Kamera 50 MP + 2 MP Ön Kamera 8 GB Batarya 5.000 mAh İşletim Sistemi Android 14

Moto G Power 5G, 299 dolardan başlayan fiyatlarla ABD’de satışa çıkarken Moto G 5G 199 dolarlık fiyat etiketine sahip. Cihazların diğer pazarlara gelişiyle ilgili bir bilgi yok.