Motorola, One Hyper’ı Avrupa’da Satışa Sundu

Motorola, aralık ayında One serisinin yeni üyesi olarak karşımıza çıkan Motorola One Hyper’ı duyurmuştu. Motorola, One Hyper’ı aralık ayında duyurduğunda sadece Brezilya ve ABD’de satışa sunmuştu. Akıllı telefon üreticisi, One Hyper’ı şimdi de Avrupa’da da satışa sundu.

Motorola, aralık ayında Brezilya ve ABD’de satışa sunduğu One serisinin yeni üyesi One Hyper’ı şimdi de Avrupa’da satışa sundu. 64MP ana kamerası, pop-up ön kamerası ve yüksek ekran/gövde oranı ile dikkat çeken One Hyper, İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde resmen satışta. Motorola One Hyper, Lenovo’nun İngiltere’deki sitesinde 270 sterlin (yaklaşık 2100 TL), Hollanda’da ise Belsimpel’in dağıtımında 300 euro (yaklaşık 1970 TL) fiyatla satılıyor. One Hyper’ın Hollanda satışını üstlenen Belsimpel, telefonun 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı olan seçeneğini ise 330 euro (2168 TL) fiyatla satışa sundu. İLGİLİ HABER Motorola, 45 Watt Hızlı Şarj Destekli Yeni Telefonu One Hyper'ı Duyurdu Motorola, One Hyper’ı İngiltere ve Hollanda’nın yanında Norveç ve Finlandiya’da da satışa sundu. One Hyper, Norveç’te 380 euro (yaklaşık 2500 TL), Finlandiya’da ise 370 euro (yaklaşık 2430 TL) fiyatla satılıyor. One Hyper ayrıca Lenovo’nun Almanya ve Fransa sitelerinde de satışta. Motorola’nın orta segment akıllı telefonu One Hyper, 64MP ana arka ve 32MP pop-up ön kameraya sahip. One Hyper, 45W hızlı şarj seçeneği ile önemli bir özelliği kullanıcılarına sunuyor. Telefonun yüksek ekran/gövde oranı ise rakiplerinin karşısında güç kazanmasını sağlıyor. Motorola One Hyper teknik özellikleri Ekran: 6.5 inç FHD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlüğünde

İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 675

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Kaynak : https://www.webtekno.com/motorola-one-hyper-fiyati-ozellikleri-h81090.html

