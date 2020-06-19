Mount & Blade II: Bannerlord, Epic Games'de Satışa Çıktı

Ortaçağda savaşlar yapabildiğimiz Mount & Blade II: Bannerlord’un erken erişi sürümü Steam’den sonra Epic Games Store’da satışa sunuldu. Oyunu satın almak isteyen kişiler Steam’de normal fiyatı 150 TL olan oyunu 60 TL’ye satın alabilecek.

Yerli oyun üreticisi TaleWorlds Entertainment tarafından geliştirilen ve genel olarak beğenilen Mount & Blade II: Bannerlord’un erken erişim sürümü, Steam’den sonra şimdi de Epic Games Store’da satışa sunuldu. 9 Temmuz’a kadar yüzde 20 indirimle 119,99 TL’ye alınabilen orta çağ savaş simülasyonu ve rol yapma oyunu, Steam’de de yüzde 20 indirimle 119,99 TL’ye satın alınabiliyor. Epic Games ise bu konuda ayrı bir indirime daha sahip.

Steam’de oyuncuların hem bütün incelemelerinden hem de son incelemelerinden “Çok Olumlu” almayı başaran oyun, ortaçağ konulu savaş oyunu arayanlar için gerçekten güzel bir tercih.

Epic Games’te 59,99 TL’ye Mount & Blade II: Bannerlord’u satın alabilirsiniz

Epic Games Store’da satışa sunulan yerli oyunumuz Mount & Blade 2: Bannerlord’a yüzde 20’lik indirimin dışında Epic Games kuponu sayesinde daha uygun bir fiyata sahip olabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi Epic Games Store, oyunculara bir kere kullanılabilecek 60 TL’lik Epic kuponu veriyor. Bu kuponu kullanarak Mount & Blade II: Bannerlord’un fiyatını 59,99 TL’ye kadar düşürebiliyorsunuz. Özellikle oyunu satın almak isteyen, ancak fiyatının yüksek olmasından dolayı alamayan kişiler için Epic Games Store son derece mantıklı olabilir. Oyunun Epic Games Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Mount & Blade II: Bannerlord’un konusu ne?

İlk oyunuyla da tüm dünyada büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Mount & Blade serisi, orta çağda gerçekçi savaşlar yapmamıza izin veriyor. Oyunun Steam sayfasındaki açıklama tam olarak şu şekilde:

“Savaş boruları çalar, kuzgunlar toplanır. İç savaş koca bir krallığı yıpratır. Sınırların ötesinde yeni krallıklar yükselir. Kılıcını kuşan, zırhını giy, adamlarını topla ve şan kazanmak için Kalradya savaş alanlarına atıl. Egemenliğini kur ve eskisinin küllerinden yeni bir dünya yarat.”