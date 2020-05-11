Mount & Blade II: Bannerlord'un Gelişimi Detaylandırıldı

Şu anda erken erişimde olduğu hâlde oyuncular tarafından oldukça fazla ilgi gören Mount & Blade II: Bannerlord için detaylandırılmış geliştirme süreci haritası yayınlandı. Oyunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada tek oyunculu modun ve motor geliştirmelerinin detayları gün yüzüne çıkarıldı.

Uzun zamandır çıkması beklenen oyunlardan biri olan Mount & Blade II: Bannerlord, şu anda erken erişim sürecinde. Oyunun yapımcılarıysa oyun tam sürüme geçmeden önce bazı ince detayları ayarlamakla meşgul. Bu yılın en büyük yapımlarından olan bu oyunun tam sürümü için sabırsızlananlara iyi bir haber geldi. Oyunun yapımcısı TaleWorlds Entertainment, tek oyunculu mod ve motor geliştirmelerinin detaylı planlarını yayınladı.

Oyunda damga vuracak en önemli değişiklerden biri, oyuncuların ana hikâyeden ayrı olarak yeni bir krallık kurma seçeneklerinin bulunması. Bu seçenekle birlikte kendi politikanızı oluşturabilecek, savaş çıkarabilecek veya diğer krallıklarla barış yapabileceksiniz. Birçok kullanıcının ilgisini çekebileceği düşünülen bu seçenek, oyunun tam sürümünde oyunculara sunulacak birçok yenilikten sadece biri olacak.

Twitter üzerinden açıklama yapıldı:

Mount & Blade resmi Twitter hesabından, "Selamlar Calradia Savaşçıları! Erken erişimde neye odaklandığımızı paylaşmak istiyoruz. İşte Mount & Blade II: Bannerlord için gelecek planlarımızın detaylandırılmış haritası ve geliştirme önceliklerimiz" açıklamasıyla birlikte bir bağlantı paylaşıldı. Bu bağlantıda detaylı olarak oyunun geliştirme süreci meraklılarına aktarıldı.

Bunlarla birlikte tek oyunculu modda harita, iletişim, saklanma yeri ve simülasyon sağlık sistemleri iyileştirmeleriyle birlikte daha fazla içerik bulunacak. Ayrıca yapay zekâ programlaması yeni iyileştirmeler için gözden geçirilecek. Bu şekilde genel bir performans iyileştirilmesinin yanı sıra hatalar düzelecek ve oyun optimize edilecek.

Oyunda yazımızın başında bahsettiğimiz gibi önemli motor değişiklikleri de bulunuyor. Büyük alan ve kuşatma savaşları için FPS iyileştirmeleri, tekrarlama düzenleyicisi ve belgelerin düzenlenmesi gibi geliştirmeler, motor değişikliklerinden sadece birkaçı. Mount & Blade II: Bannerlord ile alakalı yenilikler şimdilik bu şekilde. Oyunla alakalı yeni bilgiler ortaya çıktığı zaman sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.