Mozilla, internet tarayıcısı Firefox'a yeni kullanışlı özellikler getiren Firefox 81.0 sürümünü tüm kullanıcıları için yayınladı. Mozilla ayrıca Firefox ESR 78.3'ü de kullanıma açtı.

Günümüzün en çok tercih edilen internet tarayıcılarından birisi olan Firefox, bugün yeni sürümü 81.0'a kavuştu. Mozilla tarafından yayınlanan yeni sürümle birlikte internet tarayıcısı, kullanıcılar için yararlı olacak birkaç özelliği barındırmaya başladı. Mozilla, aynı zamanda Firefox ESR 78.3'ü de herkesin kullanımına sundu.

Yeni Firefox sürümüyle birlikte Firefox, AcroForm desteğini kazandı. Mozilla, gelecekte yayınlanacak güncellemelerle birlikte PDF doldurma, yazdırma ve kaydetme özelliklerini desteklenen PDF formlarıyla entegre etmeyi planlıyor. Bununla birlikte PDF Görüntüleyici de yeni bir görünüşe kavuştu.

Firefox 81.0'a gelen yeni özellikler:

Firefox 81.0 sürümüyle birlikte internet tarayıcısı, klavye, kulaklık ve diğer donanımlardaki kontrol tuşlarıyla ses ve video kontrolü desteğini kazandı. Tarayıcının Alpenglow isimli olan ve diğer temalardan daha renkli olan yeni bir tema kazandığı güncellemeyle birlikte gelen diğer önemli özellikler şu şekilde oldu:

about:preferences#privacy altındaki giriş bilgileri, yüklenen uzantı giriş bilgilerini kaydetme ayarı üzerinde kontrole sahipse vurgulanacak.

altındaki giriş bilgileri, yüklenen uzantı giriş bilgilerini kaydetme ayarı üzerinde kontrole sahipse vurgulanacak. Intune aracılığıyla Firefox MSI yüklemek standart olarak Per-User yerine Per-Machine olacak.

olacak. Resim içinde resim modu için yeni ikonografi

Firefox, XML, SVG ve WEBP dosyalarını tarayıcıda yerel kaynak gibi yerlerden açıldığında açabilecek.

Android için Firefox'a gelen yenilikler:

Ana sayfa en fazla 16 tane olmak üzere en çok ziyaret edilen siteleri gösterecek.

olmak üzere en çok ziyaret edilen siteleri gösterecek. Kullanıcılar, belirli bir süre kullanılmayan sekmelerin otomatik olarak kapatılmasını sağlayabilecek.

sağlayabilecek. Adres çubuğunda sağa ya da sola kaydırarak sekme değiştirilebilecek

Android cihazda karanlık tema aktifse Firefox Search aracı karanlık tema kullanacak.

Firefox tarafından yayınlanan ve içinde geliştiriciler için de notlar barındıran sürüm notlarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Yeni Firefox 81 sürümü hem bilgisayar hem de Android kullanıcılarına otomatik olarak yüklenecektir.