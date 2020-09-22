Google, Android 11'in akıllı televizyonlar için geliştirilmiş sürümünü duyurdu. Android 11'in yeni özelliklerinin pek çoğunu içeren bu sürüm, gelişmiş medya ve oyun desteği ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Google'a göre kullanıcılar, bu işletim sistemini önümüzdeki aylarda kullanmaya başlayabilecekler.

Geçtiğimiz haftalarda akıllı telefonlar için Android 11 isimli yeni işletim sistemini duyuran Google, bugün de akıllı televizyonlar için Android 11'i duyurdu. Android tabanlı akıllı televizyonlara çeşitli yenilikler getiren işletim sistemi, önümüzdeki aylarda kullanıcıların televizyonlarına ulaşmaya başlayacak.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre Android TV'ler için Android 11, düşük gecikme modu, yazılım güncellemelerinde sessiz önyüklemeler ve daha gelişmiş oyun kumandası gibi özellikler getiriyor. Ayrıca geliştirici ekip, Android 11 işletim sisteminin neredeyse tüm yeniliklerinin artık akıllı televizyonlarda da kullanılabileceğini ifade ediyor. Akıllı televizyonlar için pek de gerekli olmayan baloncuk bildirimler gibi özellikler ise Android TV'ler için sunulan Android 11'de yer almıyor.

Android televizyonlar için kullanıma sunulan Android 11, özellikle de medya desteğini geliştiriyor. Kullanıcılar, yeni işletim sistemiyle birlikte düşük gecikme modu ve daha hızlı kod çözme gibi özelliklerden faydalanabilecekler. Ayrıca yeni sürümle birlikte kullanıcılara, televizyonlara HDMI ile bağlanmış olan cihazların tek kumanda ile kontrol edilebilme özelliği daha da işlevsel bir şekilde sunuluyor.

Google'ın açıklamalarına göre kullanıcılar, akıllı televizyonlarında artık daha iyi bir oyun deneyimi yaşayacaklar. Çünkü yeni işletim sistemi, oyun kumandaları için daha gelişmiş bir destek sunuyor. Elbette bu durum, öylesine alınmış bir karar değil. Google mühendisleri, oyun akış hizmeti Stadia'nın televizyonlardaki altyapısını iyileştirmek için böyle bir çalışma yürütmüş gibi görünüyor.

Bu arada Google, Android TV'ler için duyurduğu Android 11'de sadece tüketicileri düşünmedi. Geliştiriciler için de çeşitli çalışmalar yapan ekip, artık akıllı televizyonlar için geliştirilen uygulamaların doğrudan televizyonlar üzerinden daha hızlı bir şekilde test edilebilmesini sağlıyor. Akıllı televizyonlar için geliştirilen Android 11, kullanıcıların TV deneyimini daha da iyileştirecek gibi görünüyor.