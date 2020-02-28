İş dünyasında kadın-erkek eşitliğinin öneminin konuşulacağı Mühendislikte Topuk Sesleri etkinliği, 4-5 Mart'ta gerçekleşecek. İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleşecek etkinlik, birbirinden önemli sektörel konulara yanıt arayacak.

İstanbul Üniversitesi IEEE WIE (Women In Engineering) öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen Mühendislikte Topuk Sesleri etkinliği, başarılı ve tecrübe sahibi iş insanlarının deneyimlerini, başarı basamaklarını nasıl tırmandıklarını, bu yolda sahip oldukları avantaj ve dezavantajları akademisyen, mühendis ve öğrencilere aktarabilecekleri bir platform olarak karşımıza çıkıyor.

Bu yılki etkinlikte; “Kadın ve erkeğin birlikte çalışmasının verimliliğe katkısı nelerdir?”, “İş hayatında bu zamana kadar karşılaştığınız sorunlar nelerdir?”, “Bu sorunları en az hasar ile nasıl çözdünüz?”, “Kadın ve erkeğin birlikte çalışması konusunda neler düşünüyorsunuz?”, “Gelişen ve değişen dünyanın daha hızlı takip edilebilmesi için önerileriniz nelerdir?” soruları ve cevapları ele alınacak.

Etkinlik boyunca birlikte çalışmanın katkısını görebilmiş kadın ve erkek yöneticiler beraber ağırlanacak, aynı şekilde hatırı sayılır başarı hikayeleri bulunan iş dünyasından kadın ve erkek konuklar, kariyer basamaklarında başlarına gelenleri katılımcılara aktaracak.

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Mühendislik Fakültesi A Blok Konferans Salonu ev sahipliğinde 4-5 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Mühendislikte Topuk Sesleri etkinliği hakkında daha fazla bilgi için ieeeiuc.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.