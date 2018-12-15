Muhtemelen Daha Önce Hiç Duymadığınız 7 İlginç Bilgi

Dünyadaki bilginin sonu yok. Şaşırtıcı bilgilerin de öyle.

Bazı eşyaların kullanılış şekilleri zaman içerisinde değişiklik gösterebiliyor. Bir noktadan sonra, bir zamanlar herkesin bildiği özellikler nadir bilgilere dönüşüyor. Bir yandan da doğa bizi şaşırtmayı sürdürüyor.

F ve J Tuşları

Q tipi klavyelerde F ve J, F tipi klavylerde A ve K harflerinde birer çıkıntı olur. Bu çıkıntılar, on parmak klavye kullanan kişiler için birer referans noktasıdır. İşaret parmaklarını bu noktalara yerleştiren on parmak klavye kullanıcıları böylelikle kas hafızalarını kullanarak yazarlar. (Okullarda F klavyenin zorunlu olduğu zamanlarda, klavyeyi Q’ya alıp bakmadan yazan nesil online mı?) Ayrıca bu iki tuş, görme engelli kişilere de kılavuz oluyor.

Kot Pantolonu Küçük Cepleri

Genellikle çakmak cebi olarak adlandırılan küçük ceplere çakmak ya da bozuk para koyanlar var. Bu ceplerin asıl yapılma nedeni ise, 1800’lerde madenlerde çalışan işçilerin, o dönemdeki en önemli araçlarından olan saatlerini koymak için özel bir cebe ihtiyaç duyması. Ayrıca ceplerin ve dikişlerin üzerindeki küçük metal yuvarlaklar da, o dönemde en çok yıpranan ve delinen noktaları güçlendirmek için başlatılan bir uygulama.

Tükenmez Kalem Kapağı

Tükenmez kalem kapaklarının en ucunda küçük bir delik bulunur. Bu deliğin genellikle kalemin kurumaması ile ilişkili olduğu düşünülür. Aslında bu kalem başlığını BIC firması 1991’de yapmıştır ve amacı da kapağın yutulması halinde nefes alış verişi engellemesini önlemektir.

Karideslerin Kalbi

Karideslerin kalbi kafalarının içinde yer alır.

Zürafaların Dili

Zürafaların dili oldukça uzundur. Bu canlılar, dillerini kullanarak kulaklarını temizleyebilirler.

Yeni Zelanda’nın Koyunları

Yeni Zelanda’daki koyunların sayısı, insan sayısının 17,5 katıdır. (70 milyon koyun, 4 milyon insan + 1 elf + 1 cüce +1 büyücü + 4 Hobbit).

Domuzlar ve Gökyüzü

Domuzlar, anatomik yapıları itibariyle kafalarını belli bir açıdan fazla yukarı kaldıramazlar. Bu nedenle de domuzların gökyüzünü görmesi pek mümkün değildir.