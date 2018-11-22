Bir Sony sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 yılında vizyona 2 Marvel-Sony filmi birden girecek. Bu filmlerin birinde Jared Leto, diğerinde ise Tom Hardy başrol olacak.

IGN’ye önemli açıklamalarda bulunan bir Sony sözcüsü, gelecek Marvel-Sony filmleri için heyecanlandıran ifadeler kullandı. 2020 yılında iki yeni Marvel-Sony filmi geleceğini açıklayan sözcü, filmlerin isimlerinin ise henüz belli olmadığını dile getirdi.

Filmler resmi olarak adlandırılmamış olsa da içeriklerinin bilindiği söylenebilir. 10 Temmuz 2020 tarihinde vizyona girecek ilk film, Jared Leto’lu Morbius olacak. Daniel Espinosa’nın yöneteceği filmin yapımcılığını Avi Arad ve Matt Tolmach üstlenecek.

2 Ekim 2020 tarihinde vizyona girecek olan ikinci Marvel-Sony filmi ise geçtiğimiz ay vizyona giren ve sinema salonlarını kasıp kavurarak tüm X-Men serisini geride bırakmayı başaran Venom filminin devamı olacak. Filmle ilgili detaylar henüz bilinmiyor.

Tom Hardy’li Venom filminin Deadpool 2’yi bile geride bırakarak beklenenin çok üzerinde bir gişe hasılatı elde etmesi. Marvel-Sony filmlerinin artmasına neden olabilir. Gelecek dönemde Black Cat, Silver Sable, Kraven the Hunter ve Silk filmlerinin de gelmesi bekleniyor.