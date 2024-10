Mutluyken ve mutsuzken nasıl yürüdüğünüze dikkat ettiniz mi? Cevabınız “evet” ise bu araştırma ile bu durumun nedenini kavrayabileceksiniz!

Günümüzde hep bir tempo hâlinde süren yaşamlarımız, bir an bile durup dinlenmeyi gözetmiyor.

İnsanların her an her yere yetişmeye çalışır tavırları, aceleden mi, yoksa ruh hâllerinden mi?

Hayatın temposuna ayak uydurmak için hızlı yürümek zorunda hissediyoruz.

Fakat size kötü bir haberimiz var: Araştırmalara göre mutsuz insanlar, daha hızlı yürüme eğilimi gösteriyorlar. Peki bu sonuç neye göre elde edilmiş?

Konuyla ilgili yapılan araştırmalar, hızlı yürümenin yalnızca fiziksel değil; zihinsel bir aktivite olduğunu da öne sürüyor. Şöyle düşünelim, bir düşünceden kaçmak, bir fikirle başa çıkmak, daha hızlı hareket etmemize neden olmaz mı?

Özellikle büyük şehirlerde yaşayan çoğu insan, bu durumdan mustarip.

Hayatın koşturmacasına kapılan birçok insan, aslında hızlı hareket etmek ve hızlı düşünmek eğiliminde. Buna, günün herhangi bir saati de dahil. Ancak bu tempolu yaşam tarzı, bir noktadan sonra kişiye tatminsizlik ve mutsuzluk pompalıyor.

Yavaş yürüyen kişileri düşünün, hayatı usul usul, tadına vararak yaşama eğiliminde oluyorlar genelde. Bu da aslında “keyif ve mutluluk” oranlarıyla doğru orantılı. Üstelik bunu biz değil, bilim söylüyor!

Yaşamı kaçırma hissinin bir sonucu olan “anksiyete” de bu hızlı yürümenin bir sonucu olabilir. Siz yine de yaşamı, tadını çıkara çıkara yaşamaya gayret edin. :)

