Müziklerin Kapak Görselleri ve İsimleri Nasıl Değiştirilir?

Android, iOS, Mac ve Windows'a yüklediğimiz müzik dosyalarında kapak görselleri ve isimler darmadağın olabiliyor. Peki görselleri ve dosyaların isimlerini kolayca düzenlemek mümkün mü? Gelim çözüm yoluna birlikte bakalım.

Müzik dosyaları kimi zaman yabancı isimlerle veya yanlış bilgilerle cihazımıza gelebiliyor. İşte bu tarz durumlarda Android, iOS, Mac ve Windows işletim sistemlerinde müzik düzenleme uygulamaları kullanmanız gerekiyor. Bu uygulamalar, müzik dosyasının ismini, sanatçı ismi, şarkı ismi ve hatta albüm ismine kadar değiştirmenize olanak sağlıyorlar. Ayrıca kullanım alanı sadece bununla da sınırlı değil.

Etiketler dışında müzik dosyalarının arka plan görsellerini de değiştirebilirsiniz. Satın aldığınız müzikler size birisini, bir şeyi veya bir olayı hatırlatıyor olabilir. Bu tarz durumlarda herkes gibi müzik dosyalarının varsayılan kapak görseli dışında bir fotoğraf kullanmak isteyebilirsiniz. İşte bu durumda da müzik etiketi düzenleme(tag editor) uygulamaları devreye giriyor.

Müziklerin kapak görseli nasıl değiştirilir?

Müziklerin kapak görseli, her işletim sistemine göre değişen farklı uygulamalar sayesinde değiştirilebiliyor. Kimi uygulama kendi servisi üzerindeki görselleri kullanmanıza olanak sağlarken, kimileri de özel görseller yüklemenize izin veriyor. Kendi işletim sisteminize uygun olan uygulamayı aşağıdan detaylıca öğrenebilir ve indirme bağlantısına da ulaşabilirsiniz. Gelin şimdi bu müzik düzenleme uygulamaları nelermiş beraber bakalım.

Müzik dosyalarını detaylıca düzenlemek için kullanabileceğiniz uygulamalar:

Automatic Tag Editor (Android):

Yapımcı: fillobotto

Boyut: 6,9 MB

Puan: 4,5/5

Desteklediği formatlar: MP3, OGG, FLAC, WMA, M4A, WAV

Android’in en popüler etiket düzenleme uygulamalarından biri. Satın aldığınız müzik dosyalarını veya bilgisayardan aktardığınız dosyaları, Automatic Tag Editor sayesinde tamamen özelleştirebilirsiniz. Başlık, sanatçı ismi, kapak görseli, albüm sanatçısı, albüm, tür, yıl ve parça numarası bilgilerini düzenleyebilirsiniz. Otomatik etiket hizmeti de yaptığınız seçimleri kaydediyor.

Telefon hafızasındaki müzik dosyalarının yanı sıra, SD kartta yer alan dosyaları da düzenleyebilirsiniz. Otomatik etiket özelliği sayesinde, uygulama içerisinde daha önce yaptığınız değişiklikler kaydediliyor. Yeni bir değişiklik yaparken de uyumlu eşleşmeler olursa uygulama otomatik uyarıyor. Ayrıca müziklerin kapak görsellerini de dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Uygulama içerisinde HD görseller yer alıyor.

Automatic Tag Editor indir:

Automatic Tag Editor APK indir:

Tag Editor Free (Mac):

Yapımcı: Amvidia Limited

Boyut: 8,3 MB

Puan: 4,1/5

Desteklediği formatlar: MP3, WAV, AIFF, FLAC, MP4, M4A

Etiket düzenleyicilerin en güzel yanlarından biri de albümlerinizi düzenli bir şekilde tutmanız. Mac için de Tag Editor Free size bu imkânı fazlasıyla sunuyor. Uygulama içerisinde bit hızı dahil olmak üzere; Başlık, albüm, sanatçı, ses formatı vb. neredeyse tüm etiketleri düzenleyebilirsiniz. Örneğin bir şarkının ismini değiştirmek isterseniz bu uygulama tam size göre olacaktır.

Uygulamanın iki sürümü bulunuyor. Hemen Mac mağazasından ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak toplu düzenlemeler ve hızlı otomatik kayıt özelliklerinden yararlanmak için ekstra bir abonelik almanız gerekiyor. Bu abonelik ile daha önce kayıtlı olan etiketleri kullanabilir ve albümler arasında toplu düzenleme yapabilirsiniz. Fakat ücretsiz versiyonu da fazlasıyla işinizi görecektir.

Mp3tag (Windows):

Desteklediği formatlar: AAC, ALAC, AIF, AIFC, AIFF, DSF, FLAC, MKA, MKV, MAYMUN, MP3, MP4, M4A, M4B, M4V, iTunes, MPC, OGG, OPUS, OFR, OFS, SPX, TAK, TTA, WMA, WV, WAV.

Windows kullanıcıları için de müzik dosyaları üzerinde ayrıntılı düzenleme yapabilmelerini sağlayan bir program mevcut. Mp3tag, kullanımı tamamen ücretsiz ve neredeyse tüm bilgileri değiştirebilmenizi sağlıyor. Uygulama içerisinde çalma listesi oluşturma, kapak görseli değişikliği ve başlık bilgilerini değiştirme gibi özellikler yer alıyor. Dilediğiniz özelliği değiştirme şansınız var.

Mp3tag’in işinizi kolaylaştıracak bir özelliği daha var. Sahip olduğunuz müzik dosyasının, internette yer alan veritabanları üzerinden bilgilerini otomatik olarak çekebiliyorsunuz. Böylece siz hiç yorulmadan program sizin adınıza değişiklikleri otomatik yapmış oluyor. Daha sonra değiştirmek istediğiniz bilgileri yine değiştirebilirsiniz.

Cloud Music Player for Clouds (iOS):

Yapımcı: Yajing Qian

Boyut: 16 MB

Puan: 4,8/5

Desteklediği bulut platformları: iCloud, Dropbox, Google Drive, OneDrive

iOS için çalışan en iyi etiket düzenleyicisi de diyebiliriz. Zaten puanından da bunu anlamak mümkün. Uygulamayı iTunes’ten satın aldığınız müzikleri dinlemek ve düzenlemek için kullanabilirsiniz. Ayrıca Google Drive ve iCloud gibi bulut servislerindeki hesaplarınız içerisindeki müzikleri dinlemek ve etiketlerini düzenlemek için kullanabilirsiniz. Hatta şarkıların kapak görseli bile değiştirilebiliyor.

Uygulamanın belki de tek kötü yanı müzik dinlerken çıkan reklamlar. Her şarkıda bir kere reklam çıkıyor. Ancak müzikteki sessizlik yaklaşık 3-4 saniye sürüyor ve sonra kendi otomatik devam ediyor. Uygulama içerisinde değiştirebileceğiniz özellikler ise başlık, sanatçı, albüm, şarkı, yılı ve kapak görseli. Yani uygulamayı hem etiket düzenleme hem de müzik oynatıcısı olarak kullanabilirsiniz.

Cloud Music Player for Clouds indir:

Android, iOS, Mac ve Windows işletim sistemleri için kullanabileceğiniz en iyi etiket düzenleyicisi(tag editor) uygulamalar bu şekilde. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamalar arasından kendi işletim sisteminize uygun olanı indirebilirsiniz. Sizin kullandığınız farklı uygulamalar var mı? Eğer varsa, lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın.