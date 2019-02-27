MWC 2019’da, Bir Adamın Derisinin Altına Çip Takıldı (Video)

MWC 2019’da gönüllü olan bir adamın derisinin altına sahnede çip yerleştirildi.

Deri altına çipler yerleştirmek ve bu çipleri kullanmak konusunda pek çok kişinin çekinceleri var. Yine de bu prosedür uygulanmaya çoktan başladı. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran bu prosedür, MWC 2019’da bir gönüllüye uygulandı. Daha sonra da deri altında halihazırda çip bulunan bir başka kişi, bu çipi ve telefonunu kullanarak nasıl ödeme yapabileceğini gösterdi.

Edgar Pond, RFID çipinin derisinin altına takılmasına izin verdiğini çünkü çipin, evinin bilgilerini taşıyan veriler içerdiğini söyledi. Pond yaptığı açıklamada, “Benim için süper oldu, çok kullanışlı çünkü otomatik bir evim var. İstediğim zaman basitçe küçücük bir kesik açıp bastırarak çipi çıkarabileceğimi bilmek de beni motive etti.” diyor.

Pond bu prosedürden geçerken, Alpha adlı teknoloji firmasından fizikçi, mühendis, küratör ve kaşif Alex Rodriguez Vitello, çipin bir kum tanesi boyunda olduğunu ve vücudun içinde erimesine engel olacak uyumlu biyolojik malzemeyle kaplandığını söyledi.

Hali hazırda çipe sahip olan Pau adlı bir adam da telefonunu çipe tutarak ödeme yapmayı gösterdi. Fuarın organizatörlerinden İspanyol bankası Sabadell’in Finans Hizmetleri Müdürü Anna Puigoriol, bu teknolojinin geleceğin teknolojisi olabileceğini söyledi.

Prosedürün gerçekleştirilme anına ait videoyu aşağıda bulabilirsiniz.