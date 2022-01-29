Kibar bir insanla ilk tanıştığınızda onun ne kadar naif olduğunu düşünürsünüz. Emin misiniz? O kişi aslında nahiftir. Pek çok kişinin ilk kez duyma ihtimalinin yüksek olduğu nahif ile naif kelimesi fonetik açıdan benzer oldukları için sık sık karıştırılırlar. Gelin nahif ne demek, naif ne demek, farkları nelerdir yakından bakalım.

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Türkçe, yıllar içinde dünyanın neredeyse her dilinden etkilenerek zenginleşmiş ve bugün kullandığımız hale gelmiştir. Dil canlıdır, daha da gelişecektir ama bazı kelimelerin yeri ayrıdır. Mesela kibar bir insanın ne kadar naif olduğunu belirtecek en iyi sıfat budur. Öyle mi? O kibar insan gerçekten naif mi yoksa nahif mi? Yazım hatası yok, nahif.

Nahif kelimesini pek çok kişi ilk kez duyuyor olabilir çünkü fonetik açıdan benzer oldukları için aslında nahif kelimesinin taşıdığı anlamı naif kelimesine yükledik ve bu şekilde kullanır olduk. Ancak naif kelimesinin de kendi başına bir anlamı var ve dikkatli incelersek aslında nahif ile naif arasında epey fark var. Gelin nahif ne demek, naif ne demek yakından bakalım ve devamlı karıştırılan bu iki kelimenin faklarını yakından görelim.

Türk Dil Kurumu’na göre nahif ne demek?

Arapça naḥīf sıfat, eskimiş İnce, duygulu, hassas. sıfat, eskimiş Zayıf, cılız, çelimsiz:

"Elleri çok ince, lades kemiklerinden yapılmış gibi nahif parmaklar..." - Peyami Safa



Türk Dil Kurumu’na göre naif ne demek?

Fransızca naïf sıfat Saf, deneyimsiz:

"Kıskanabileceği kadınların varlığını göğüsleyemeyecek kadar naif biri değildi." - Reha Mağden isim Güzel sanatların özellikle resim alanında kendi kendini yetiştirmiş sanatçısı veya onun yapıtı. i sim Kendi kendini yetiştirmiş, doğal bir plastik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı. sıfat Acemice yapılan:

"Bu özbeöz İstanbul efendisi, makalelerini, romanlarını kendine özgü naif resimlerle süslerdi." - Haldun Taner



Naif kelimesinin etimolojik kökeni:

Naif kelimesi, etimolojik olarak Fransızca kökenlidir ve Türkçemize bu dilden geçmiştir. Köklerini biraz daha incelersek Fransızca naïf ve İngilizce naive kelimelerine karşılık olduğunu görebiliriz. Genellikle resim alanında kullanılır. Ancak birden çok anlama sahip olduğu için kullanıldığı cümle yapısına göre bu anlamlardan birini taşıyabilir.

Nahif kelimesinin etimolojik kökeni:

Nahif kelimesi, etimolojik olarak Arapça kökenlidir ve Türkçemize bu dilden geçmiştir. Fonetik olarak naif kelimesi ile benzerlik gösterdiği için yaygın olarak yanlış kullanılmaktadır. Günlük hayatta yanlış kullanıldığı gibi özellikle yeni dönem pek çok eserde de yanlış kullanıldığı görülmektedir.

Naif ve nahif kelimelerinin farkları:

Türk Dil Kurumu tarafından açıklanan anlamlarına baktığımız zaman naif ve nahif kelimelerinin aslında iki farklı sözcük olduğu açıkça görülüyor. Naif kelimesi deneyimsiz ve amatör anlamına sahipken, nahif kelimesi aslında günlük hayatta naif kelimesine atfettiğimiz ince, duygulu ve hassas anlamlarını taşımaktadır.

Aslında bir edebiyatçı gözüyle bakıldığı zaman iki kelime arasında ince de olsa anlam benzerliği olduğu görülüyor. Yani deneyimsiz kişi hassas da olabilir. Aynı şekilde hassas bir kişinin deneyimsiz olması da bir hayli mantıklı. Yani yazım olarak da fonetik olarak da epey benzer olan bu iki kelime, anlam olarak da pek uzak değildir.

Yine de naif ve nahif aynı anlama geliyor demek doğru olmaz. Hatta Türk Dil Kurumu’nun verdiği Haldun Taner örneğine bakacak olursak naif kelimesi, resim sanatı için bir terim olarak bile kabul edilebilir. Nahif ise güzel bir sıfattır. Türk Dil Kurumu’nun verdiği Peyami Safa örneği ise bu kelimenin unutulmuş bir anlamını yeniden hatırlatmaktadır.

Naif ve nahif kelimeleri neden karıştırılıyor?

Aslında naif ve nahif kelimelerin karıştırılıyor olduğunu söylemek pek doğru olmaz. Çünkü kabul edelim pek çoğumuz şu an nahif diye bir kelime olduğundan ve naif kelimesinin bambaşka bir anlama geldiğinden haberdar olduk. Yani ortada bir karıştırma değil, tamamen bir yanlış bilgi var.

Tarihsel sürecin detayları bilinmiyor ancak yazım ve fonetik olarak epey benzeyen bu iki kelime zaman içinde erimiş ve ortada yalnızca naif kalmıştır. Fonetik olarak bakacak olursak zaten naif demek, nahif demeye göre çok daha kolaydır. Ancak artık bildiğimize göre bu iki güzel kelimemizi en azından yazarken doğru kullanmaya başlayabiliriz.

Fonetik açıdan benzerlikleri nedeniyle sık sık karıştırılan naif demek, nahif ne demek, farkları nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu iki kelime hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Naif ve nahif gibi sık sık karıştırılan diğer kelimeleri yorumlarda paylaşabilirsiniz.