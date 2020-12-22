Geçtiğimiz günlerde NASA tarafından yayınlan bir belgede, NASA'nın 2 Şubat 2020'de tesiste bulunan 27 maymunun hayatına son verdiği tespit edildi. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan NASA'ya karşı tepkiler çığ gibi büyüyor.

NASA, bilgi edinme özgürlüğü yasası kapsamında geçtiğimiz günlerde birçok belgeyi yayınlamak zorunda kalmıştı. Bu belgelerin içinden hayvanseverleri dehşete düşürecek gerçekler ortaya çıktı. Yayınlanan belgeye göre NASA, Silikon Vadisi’nde bulunan Ames Araştırma Merkezi’nde misafir ettiği 27 maymunun hayatına ötenazi kullanarak son verdi.

21 maymunda Parkinson hastalığı görüldüğünü açıklayan ve maymunların artık yaşlandığını belirten NASA, hayvanları bakım evine vermektense öldürmeyi tercih ettikleri için eleştiri oklarının hedefi oldu.

Açıklamalara göre maymunlar üzerinde herhangi bir test yapılmamış

NASA’nın maymunlarla olan ilişkisi aslında bundan çok daha öncesine dayanıyor. 1961 yılında Ham adını verdikleri bir şempanze, uzaya gönderilen ilk maymun olarak tarihe geçmişti. Ancak Ames Araştırma Merkezi’nde bulunan maymunlar, herhangi bir uzay çalışması için barındırılmıyordu. Bu maymunlar NASA’nın bir ilaç firması olan LifeSource BioMedical adlı bir şirketle ortaklaşa imzaladıkları bir sözleşmeden dolayı tesiste tutuluyordu.

LifeSource Biomedical şirketinin CEO’su Stephanie Sollis, konuyla ilgili yaptığı açıklamada maymunların artık son derece yaşlandıklarını, "acı içinde bir hayat sürmektense" ötenazi kararı ile hayatlarının sonlandırıldığını dile getirdi. Solis, Ames’te maymunlar üzerinde hiç bir test yapılmadığını ve hayvanların son derece mutlu bir hayat yaşadıklarının altını çizdi.

Tepkiler hızla büyümeye devam ediyor

New Mexico Üniversitesi’nde hayvan etiği uzmanı olarak görev alan John Gluck, maymunların laboratuvar hayatının getirmiş olduğu mahrumiyetten dolayı ızdırap içinde yaşadıklarını dile getirdi. Gluck, NASA’nın maymunları yaşamaya değer görmemesi üzerine üzüntülerini belirtirken, bu olaydan sorumlu olan insanların hesap vermesi gerektiğini söylüyor.

New York Demokrat Temsilcisi Kathleen Rice, durumla ilgili açıklama talep ederek NASA’nın yöneticisi Jim Bridenstine’e bir mektup yazdı. Mektubun içeriğinde, NASA’nın bu maymunların sığınakta yaşamasına izin vermek yerine neden acımasız bir şekilde öldürüldüğüne dair sorular yer alıyordu. 27 maymunun ölümü hakkında NASA tarafından resmi bir açıklama henüz gelmedi.