Japon teknoloji firması SoftBank, NASA ve ABD’li uzay havacılık şirketi AeroVironment, istenilen bölgede 5G Bağlantı yapılabilmesini sağlayacak, güneş enerjili devasa dronelar geliştirecek.

SoftBank Hawk 30 model prototipi bir drone, önümüzdeki hafta ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Sonraki üç ayda da yeni test uçuşları gerçekleştirilecek. Projenin amacı ise dünyanın en uzak noktalarına bile internet hizmeti götürebilmek.

Hawk 30, 10 elektrikli motoru bulunan ve 20 kilometre irtifada uçabilen bir insansız hava aracı. Bu detaylar dışında araç hakkında çok şey bilinmiyor.

Hawk 30, devasa boyutlara sahip ilk drone olmayacak. AeroVironment’in bir önceki prototipi Helios, 747’den daha geniş kanat açıklığına sahip bir araçtı. 2001 yılında yüksek irtifada uçmaya başlayan araç, 2 yıl sonra türbülansa daha fazla dayanamayarak parçalanmış ve okyanusa düşmüştü.

Drone ile erişime uzak bölgelere internet götürme fikri oldukça popüler. Facebook’un da benzer bir araç geliştirme projesi var. Firma, Aquila projesi ile drone kullanarak uzak bölgelere internet bağlantısı sağlamayı amaçlıyor. Google da 2016 yılında SkyBender sistemini denemişti. Bu sistem daha sonra yerini balonlara ve Alphabet’in Loon projesine bıraktı.

Bu konsept şimdiye kadar çok da başarılı olamamış gibi duruyor ancak teknoloji şirketlerinin hatalarından çabuk ders aldıkları da bilinen bir gerçek. Belki de Samuel Beckett’in sözünü dinleyip, daha iyi yenile yenile kazanmayı planlıyorlardır.