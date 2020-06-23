NASA, Ateş Çemberi Güneş Tutulmasının Fotoğrafını Yayınladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), pazar günü sabah saatlerinde Batı Afrika, Orta Doğu ve Asya’dan gözlenebilen “ateş çemberi” isimli Güneş tutulmasının yeni bir fotoğrafını yayınladı. NASA’nın uzun pozlama benzeri fotoğrafında, Güneş tutulması boyunca Ay’ın dağlarının yüzeye düşen gölgeleri dahi görülebiliyor.

Pazar günü sabah saatlerinde Güneş ve Ay aynı konuma gelerek oldukça ilgi çekici bir görüntü oluşturdu. Türkiye’den de kısmi olarak gözlenebilen Güneş tutulmasını takip edenlerin çektiği bazı fotoğrafları ise gün sizlerle zaten paylaşmıştık.

Güneş’in bir kısmının Ay’ın arkasından görüldüğü “ateş çemberi” ismi verilen Güneş tutulmasının yeni bir fotoğrafını ise NASA yayınladı. NASA’nın uzun pozlama benzeri fotoğrafında Güneş tutulmasının tüm evrelerindeki görüntüler birleştirilmiş durumda.

NASA’nın Güneş tutulması fotoğrafındaki karanlık çizgiler ne anlama geliyor?

NASA, yılın ilk Güneş tutulmasının fotoğrafıyla beraber bir de açıklama da paylaştı. Fotoğrafta yer alan karanlık çizgilerin ne olduğunu açıklayan NASA, “Güneş tutulması fotoğrafındaki karanlık çizgiler nedir? Bu çizgiler, Ay’ın silüetini oluşturan dağların gölgelerinin ters çevrilmiş halidir” dedi.

Ateş çemberi ismi verilen Güneş tutulmasında Ay, Güneş tamamen kapatmak için Dünya’dan çok uzak olduğundan Güneş’in büyük bir kısmı örtülmüş olmasına rağmen Güneş’in bir kısmı Ay’ın arkasından görülmeye devam ediyordu. Söz konusu Güneş tutulmasında Ay, Güneş'i içi boş gibi gösterdiğinden bu tip Güneş tutulmalarına ateş çemberi Güneş tutulması deniyor.

Ay, Güneş’in önündeki hareketini sürdürdükçe Güneş daha görünür bir hal ediyor ve sadece Ay yüzeyinde bulunan yüksek tepeler Güneş ışığını kısmen engelleyebiliyor. NASA, çekilen fotoğraftaki karanlık çizgilerin de Ay’ın yüzeyinde bulunan dağların gölgeleri olarak tanımladı.

Ateş çemberi Güneş tutulmaları, yılda bir ya da iki yılda bir gerçekleşiyor

Bilim insanları, halka tutulmasının tam tutulma halinin 90 saniyenin biraz altında görüldüğünü açıkladılar. Tutulmanın gözlenebileceği merkez çizgisinde uzaktaki bölgelerdeki insanlar, Güneş tutulmasını görmekle beraber tam tutulmayı göremediler.

90 saniyeden biraz daha kısa süren tam tutulma 4 saat boyunca birbiri ardına farklı bölgelerde görüldü. Hava koşullarının da uygun olması birçok insanın ateş çemberi isimli Güneş tutulmasını görebilmesini sağladı.