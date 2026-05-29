NASA, Ay'ın güney kutbunda insanlığın ilk kalıcı yerleşimlerinden birini kurmak için kapsamlı yol haritasını açıkladı. On yılı aşkın sürecek proje kapsamında üsler, enerji sistemleri, yollar ve düzenli astronot görevleri hayata geçirilecek.

NASA, Ay'a dönüş planlarını bir adım öteye taşıyarak Ay'ın güney kutbunda kalıcı bir üs kurmaya yönelik ayrıntılı stratejisini paylaştı. Kurumun yeni planı, yalnızca kısa süreli görevleri değil, Ay yüzeyinde sürdürülebilir insan varlığı oluşturmayı hedefliyor.

Artemis programının merkezine yerleştirilen proje, önümüzdeki yıllarda onlarca robotik görev, yeni nesil araçlar ve yaşam alanlarının inşasını kapsayacak. NASA, bu deneyimin gelecekte gerçekleştirilecek insanlı Mars görevleri için de kritik önem taşıdığını düşünüyor.

Üs, Ay'ın güney kutbuna kurulacak

NASA, üssün Ay'ın güney kutbunda konumlandırılacağını açıkladı. Bölge, uzun süre güneş ışığı alan noktaları ve su buzu barındırdığı düşünülen sürekli gölgede kalan kraterleri nedeniyle büyük önem taşıyor. Elde edilecek su kaynaklarının gelecekte içme suyu, oksijen ve roket yakıtı üretiminde kullanılabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca bölge, Güneş Sistemi'nin en eski yapılarından biri olarak kabul edilen Güney Kutbu-Aitken Havzası'na yakınlığıyla da bilim insanlarının ilgisini çekiyor.

Proje üç aşamada hayata geçirilecek

NASA'nın planı üç ana aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, 2026 ile 2029 yılları arasında çok sayıda robotik keşif görevi gerçekleştirilecek. Bu süreçte iniş sistemleri, keşif araçları, iletişim altyapıları ve enerji çözümleri test edilecek. İkinci aşama 2029 sonrasında başlayacak. Bu dönemde yaşam modülleri, enerji sistemleri, iletişim ağları ve çeşitli altyapı bileşenleri Ay yüzeyine taşınacak. NASA, onlarca ton ekipmanın Ay'a ulaştırılmasını planlıyor.

Son aşamada ise düzenli astronot ekiplerinin görev yaptığı, lojistik ağlara ve kalıcı tesislere sahip tam kapsamlı bir Ay üssü oluşturulacak.

Nükleer enerji de planın parçası

Ay'daki uzun süreli yaşamın en büyük zorluklarından biri enerji ihtiyacı olacak. NASA, bu nedenle yalnızca güneş panellerine değil, küçük ölçekli nükleer reaktörlere de yatırım yapıyor. Ajansın açıklamalarına göre gelecekte Ay yüzeyinde sürekli enerji sağlayabilecek fisyon tabanlı enerji sistemleri kullanılabilecek. Bu sistemlerin, üs büyüdükçe kritik rol üstlenmesi bekleniyor.

Şimdilik kâğıt üzerindeki bir plan gibi görünse de NASA'nın Ay üssü projesi önümüzdeki birkaç yıl içinde somut adımlarla hayata geçirilmeye başlayacak