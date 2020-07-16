NASA, Güneş'in En Yakından Görüntülerini Bugün Paylaşacak

NASA, Güneş'e diğer tüm uzay araçlarından daha yakın olan Solar Orbiter'in elde ettiği görüntüleri ilk kez yayınlayacağını duyurdu. Bugün gerçekleştirilecek canlı yayında Güneş'i şimdiye kadarki en yakın mesafeden görmemizi sağlayacak.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 16 Temmuz Perşembe günü (bugün) TSİ 15:00’te gerçekleştireceği bir canlı yayın ile Güneş’in ilk yakın çekim görüntülerini paylaşacağını açıkladı. ESA tarafından geliştirilen ve Astrium tarafından üretimi gerçekleştirilen Solar Orbiter adlı Güneş gözlem uydusu, haziran ayında Güneş yörüngesindeki ilk yakın geçişini gerçekleştirmiş ve Güneş’in yakın mesafeden görüntülerini elde etmişti. “Güneş’i yakından görmeye hazır mısınız?” İLGİLİ HABER Güneş Sistemi'nin Gerçek Ağırlık Merkezi Hesaplandı NASA’nın “Güneş’i yakından görmeye hazır mısınız?” sorusuyla başlayan duyuru tweetinde bilim insanlarının katılacağı bir canlı yayın ile Solar Orbiter’in Güneş’in yakınından elde ettiği ilk verilerin paylaşılacağı belirtildi. NASA’nın canlı yayınına katılacak bilim insanları arasında ESA’dan Daniel Müller, José Luis Pellón Bailón, NASA’dan Holly R. Gilbert, Belçika Kraliyet Gözlemevi'nden David Berghmans, Londra Kraliyet Üniversitesi’nden Christopher J. Owen yer alıyor. 9 Şubat’ta Dünya’dan fırlatılan Solar Orbiter, Güneş Sistemi’nin kalbini oluşturan yıldızımızın çok daha yakından incelenmesini sağlıyor. NASA’nın 15:00’te başlayacak canlı yayınını buradan takip edebilirsiniz.

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