NASA, Laboratuvar Ortamında Mars'ın Yüzeyini Oluşturdu

NASA, Mars'a uzay aracı göndermeden önce laboratuvar ortamında oluşturduğu Mars yüzeyinde testler yaptığını açıkladı.

NASA’nın InSight uzay aracı, Mars yüzeyindeki ilk testlerini gerçekleştirmeye hazırlanırken; uzay ajansı ‘Dünya üzerindeki Mars’ laboratuvarını açıkladı.

Ajansın Kaliforniya Pasadena’da bulunan Jet Propulsion Laboratuvarı'nda çalışan görevliler, uzay aracının benzerini kullanarak araca verdikleri tüm komutları test ediyorlar.

Mars’taki ortamın benzerini oluşturmayı amaçlayan ekip, ortamın tamamını oluşturamasalar da taşları ufalayarak Mars yüzeyine benzer bir yüzey oluşturdular. Uzay aracından alınan fotoğraflar dikkate alınarak hazırlanan laboratuvara 10 santimetrelik bir lal taşı katmanı yerleştirildi. Bu sayede Mars’ın yüzeyi gibi engebeli bir arazi elde edildi.

Ahşap bloklarla arazi sismometresinin ve ısı akışı probunun yerleştirilebileceği alan işaretlendi ve laboratuvardaki hassas kameralar, kopyalamak istedikleri her özelliği ölçmek için kullanıldı.

İki santimden daha büyük kayalara kadar tüm detayları kopyalamak dört saat sürdü.

Dünya koşullarında kolaylıkla gözlemlenebilse de Mars yüzeyindeki büyük kayalar, gerek uzay aracına gerek uzay aracının Mars’ın yüzeyine yerleştireceği aletlere büyük bir zorluk çıkarıyordu.

Onlarca testten ve hesaplamadan sonra araçtan fotoğraf alan ekip, fotoğraf geldikten sonra herkesin rahat bir nefes aldığını itiraf etti.