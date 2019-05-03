NASA, “Kaos Tanrısı”nı Karşılamaya Hazırlanıyor

Bugüne kadar gezegenimizin yakınından geçen asterotlerin en büyüğü olan Apofis, 13 Nisan 2029’da Dünya’ya 31 bin kilometre kadar yakınlaşacak. NASA bu olayı gözlemlemek için hazırlıklara şimdiden başladığını duyurdu.

Apofis ya da takma adıyla Kaos Tanrısı, Dünya’ya 2029 yılında oldukça yaklaşacak. NASA’ya göre bu olay ‘tehlikeli derecede yakınlaşma’ seviyesinde gerçekleştirilecek.

13 Nisan 2029’da gerçekleşecek olan olayda gök cismi Dünya’ya 31 bin kiometre kadar yaklaşacak. Uzmanlara göre göktaşı çok yüksek bir hızla hareket edecek. 1 dakikada Ay boyunca geçiş yapacak olan cisim, yıldızlar kadar parlak şekilde gözlemlenebilecek.

NASA, geçişi izlemek için hazırlıklara başladığını bildirdi. Gök cisminin gezegenimize çarpmayacağını söyleyen araştırmacılar yine de bazı uçakların izlediği rota kadar yakından görülebileceğini söyledi.

NASA’dan radar uzmanı Marina Brozovic, "Apofis'in 2029 yılındaki yakın geçişi, bilim adına inanılmaz bir fırsat olacak. Asteroiti hem optik hem de radar teleskoplarımızla gözlemleyeceğiz. Radar teleskopları sayesinde Apofis'in yüzeyinin detaylarını sadece birkaç metrelik büyüklükte görebileceğiz” diyor.

Araştırmacılar haftaya Maryland, ABD’de bir araya gelecekler. Bu toplantıda gözlemin nasıl yapılacağına dair ayrıntılar gözden geçirilecek ve ihtimal verilmese de olası çarpışma senaryoları ele alınacak.

Daha önce görülen en büyük asteroitlerden 34 kat büyük olan gök cismi yaklaşık 340 metrelik bir genişliğe sahip. İlk olarak Avustralya’nın doğu ve batı sahillerinde görülecek olan gök cismi, Hint Okyanusu üzerinden başlayacağı geçişini Pasifik üzerinde sonlandıracak ve yörüngeden çıkacak.

2004 yılında keşfedilen asteroit adını, Mısır mitolojisinin kaos ve kötülük tanrısı Apofis’ten alıyor. Gök cisminin resmi adı 99942 Apofis.

Bazı komplo teorisyenleri ise 3 futbol sahası büyüklüğündeki dev göktaşının Dünya’ya çarpma ihtimali olduğunu söylüyor.