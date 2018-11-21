NASA, Medya Mensuplarını Demo-1 Uçuşuna Davet Etti

Mürettebatsız ilk uçuşunu gerçekleştirecek olan Falcon 9'un demo uçuşuna, basın mensupları davet edildi.

SpaceX’in Demo-1 mürettebatsız uçuş testi için Uluslararası Uzay İstasyonu’nda medya akreditasyonu açılmış durumda. SpaceX’in Falcon 9 roketinin uçurulacağı demo, Nasa’nın Florida’da bulunan Kennedy Uzay Merkezi’ndeki Launch Complex 39A’da 7 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşecek.

Kabin Mürettebatı Programı’nın mürettebatsız ilk uçuşu olma özelliğini taşıyan uçuş, Falcon 9 roketinin performansı hakkında veri edinilmesini sağlayacak. Ayrıca yeryüzü sistemleri, kenetlenme ve iniş ile ilgili de veriler edinilecek. Test ayrıca NASA’nın SpaceX’in mürettebat transfer sistemini tasdiklemesine yarayacak verileri de sağlayacak.

Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nden değil, uluslararası medya mensuplarının da katılabileceği etkinlik için son başvuru tarihleri, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki basın mensupları için 21 Aralık olarak belirlenmişken Amerika Birleşik Devletleri dışındaki basın mensupları için 7 Aralık olarak açıklandı.