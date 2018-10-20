Chandra X-Ray Teleskobu Tekrar Faaliyete Geçiyor

Chandra X-ray Gözlemevi, 1999 yılında NASA'nın fırlattığı bir uydudur ve yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteriyor.

Ayrıca Chandra, NASA'nın Büyük Gözlemevi Programı kapsamında, 1990 ile 2003 yılları arasında Dünya yörüngesine fırlattığı dört uzay teleskopundan biridir. Bu uydunun amacı karadeliklerden gelen verileri toplamak ve diğer galaksileri incelemektir.

Geçtiğimiz hafta NASA, Chandra X-Ray Gözlemevi'nin güvenli moda geçtiğini duyurmuştu, fakat bilim insanları uyduyu tekrar çalıştırmanın bir yolunu buldular. Yapılan açıklamaya göre söz konusu uydu, güvenli moddan tamamen çıkarak tekrar normal çalışma moduna dönecek.

NASA, bu uzay aracının parçalarından birinde ufak bir aksaklık sonucu güvenli moda girdiğini duyurmuştu. Bu problemin detayına inecek olursak söz konusu aksaklık uzay aracının jiroskoplarında meydana gelen bir hata yüzünden oluştu. Bu jiroskoplar uzay aracının yönlendirillmesini ve verileri toplamasını sağlıyor. Meydana gelen hata nedeniyle veriler dünyaya 3 saniye gecikmeli gönderildi.

Ne yazık ki NASA’nın Chandra X-Ray Gözlemevi, jiroskop sorunları yaşayan tek uydu değil. Sadece bir hafta önce, Hubble Uzay Teleskobu’nun da jiroskoplarından biri arızalanmıştı. Chandra X-Ray, söz konusu aksaklık giderildikten sonra galaksileri ve kara delikleri gözlemleyerek çeşitli veriler toplamaya devam edecek.