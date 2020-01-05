NASA, SLS Roketinin Testlere Hazır Olduğunu Duyurdu

NASA, başlattığı Artemis isimli projeyle 2024 yılına kadar NASA astronotlarını Ay'a göndermek istiyor. Bu proje kapsamında geliştirilen Space Launch System (SLS) roketi, projede kilit role sahip. Bunun bilincinde olan NASA, bir kilometre taşının daha geride kaldığını açıklayarak SLS roketinin testlere hazır olduğunu duyurdu.

Dünya üzerinde birçok kurum ve kuruluş, uzay araştırmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kuruluşlardan biri olan NASA da hem geçmişte yaptığı çalışmalarla hem de gelecek için planladıklarıyla bu alanda başı çekiyor. Gelecek planlarından biri olan Artemis projesiyle tekrar Ay'a astronot göndermeyi hedefleyen uzay ajansı, bu görev için dev bir roket üretiyor.

2011 yılından bu yana geliştirme aşamasında olan Space Launch System (SLS) roketi, NASA'nın Artemis projesinde kilit rol oynuyor. Bundan yaklaşık 3 hafta önce ana kısmının montajının tamamlandığı bilgisi verilen roket sisteminin artık testlere hazır olduğu duyuruldu. NASA, SLS roketi için farklı testler uygulayacak ve roketin Artemis görevine gerekli katkıyı sunup sunmayacağını değerlendirecek.

Space Launch System (SLS), testler için denizden başka bir NASA merkezine taşınacak:

Michoud Montaj Tesisi'nde montajı tamamlanan SLS roketi, tam 65 metre uzunluğa sahip. Dolayısıyla bu dev roketin testin yapılacağı merkeze dikkatli bir şekilde taşınması gerekiyor. Montajın tamamlanmasından sonra tüm bağlantıların doğru yapılıp yapılmadığını kontrol eden edip, SLS roketini nakliye aşamasına hazırladı. NASA; bu dev roketi, karayolu taşımacılığındaki riskler nedeniyle yukarıdaki görselden de görebileceğiniz özel bir araçla deniz üzerinden taşıyacak. SLS, testler için New Orleans'tan NASA'nın Stennis Uzay Merkezi'ne gönderilecek. Taşınma işleminin bu ay içerisinde yapılması planlanıyor.

Stennis Uzay Merkezi'ne götürülen SLS roketi, ilk olarak Green Run adı verilen teste tabi tutulacak. Bu testte roketin ana kısmı ilk kez bir arada çalıştırılacak. Mühendisler, bu çalıştırma aşamasında gözlemler yaparak her şeyin yolunda gidip gitmediğini gözlemleyecekler. 500'den fazla sensör ve sistemin çalışmasının değerlendirileceği bu testte herhangi bir aksaklık yaşanmaması durumunda Artemis projesinin takviminde şu anlık bir değişim yaşanmayacak.

Artemis projesi kapsamında Ay'a astronotlarını göndermeyi hedefleyen NASA'nın belirlediği tarih 2024 yılı. Uzay ajansının bu görevi başarıyla tamamlayıp tamamlayamayacağını önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.