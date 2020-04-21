Spitzer Uzay Teleskobu'nun Yakaladığı Son Görüntü

NASA’nın 2003 yılında evreni gözlemek için uzaya gönderdiği Spitzer Uzay Teleskobu, 30 Ocak’ta emekliye ayrılmıştı. NASA, emekliye ayrılan Spitzer’in yakaladığı son görüntüyü paylaştı.

NASA, 2003 yılında göreve başlayan Spitzer Uzay Teleskobu’nun 5 yıl görev yapmasını planlamıştı. Uzay teleskobunun verimli veriler sunması üzerinde görevi birkaç defa uzatıldı. Sonuçta Spitzer, 16 yıl boyunca evreni gözledi. 16 yılın ardından uzay teleskobu, geçtiğimiz ocak ayında emekliye ayrıldı.

30 Ocak’ta NASA tarafından emekliye ayrılan Spitzer uydusunun yakaladığı son görüntü şimdi, NASA tarafından paylaşıldı. Spitzer’in yakaladığı son gaz ve toz kütlesi görüntüsünde Dünya’dan yaklaşık 1000 ışık yılı uzaklıktaki California Bulutsusu görülüyor.

Spitzer’in yakaladığı son görüntü

Spitzer’in yakaladığı son görüntü ile ilgili olarak NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarı’ndan yapılan açıklamada görüntünün detayları tek tek aktarıldı. Yayınlanan açıklamada, “Görünüş ışık, bulutsudaki Xi Persei veya Menkib olarak bilinen yakındaki büyük bir yıldız tarafından ısıtılan gazdan geliyor" denildi

Spitzer’in kızılötesi kamerası ile yakalanan görüntüde sıcak tozun farklı bir özelliğini de gözler önüne seriyor. Toz, yakındaki yıldızlardan görünür ve ultraviyole ışığı emer ve emdiği enerjiyi ışık olarak yeniden yayar.

Spitzer’in inanılmaz derecede uzun süren görevi, Dünya’ya olan uzaklığı nedeniyle sona erdirildi. Dünya gibi Güneş’in yörüngesinde hareket eden uydu, Güneş’in etrafında Dünya kadar hızlı bir şekilde hareket etmediği için yavaş yavaş Dünya’dan uzaklaştı.

Spitzer’in Dünya ile iletişim kurması için kullanılan antenleri, uzay teleskobu Dünya’dan uzaklaştıkça Dünya’yı işaret etmek üzere yeniden ayarlanmaya başlandı. Antenlerin bu şekilde ayarlanması, uzay teleskobunun güneş panellerinin Güneş ışıklarını alamayacak hale gelmesine neden oldu. Uzay teleskobu Dünya’dan uzaklaşmaya devam ettiği süre boyunca antenlerin ayarlanması daha dramatik hale geldi. Sonunda NASA, düzenlemelerin yeterli olmayacağını tespit etti ve Spitzer’in görevini sona erdirdi. Yapılan son düzenleme sayesinde Spitzer, Dünya ile 2.5 saat boyunca iletişim kurabildi.