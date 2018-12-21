İki NASA Uydusu, Genç Bir Yıldız Keşfetti

İki NASA uydusu, hızlı bir büyüme döneminde olan yıldızı tespit etti.

Hızlı büyüme döneminde olan genç bir yıldız, iki NASA teleskopu sayesinde tespit edildi. Bu genç yıldız, etrafında dönen maddeleri yüzeyine çekerek ağırlık kazanan yıldızlar sınıfına dahil. Yüzeye düşen maddeler, yıldızı olduğundan 100 kat daha parlak göstermektedir. Astronotlar şimdiye kadar bu sınıfa ait sadece 25 adet yıldız bulabildi ve neredeyse sadece yarısı bu büyüme döneminde keşfedildi.

Bu yeni bulgular, gelişmekte olan yıldızların uzun süredir gizemini koruyan kütlelerini nasıl topladıklarına dair bir ışık tuttu. Bu nadir gözlemlenen olay belki genellikle olan bir olaydır belki, fakat biz bu olayı yıldızın etrafını çevreleyen kalın toz bulutu yüzünden gözlemleyemiyoruz.

Bu yeni bulunan yıldız (Gaia 17bpi), ilk defa ESA (Avrupa Uzay Ajansı)'nın Gaia isimli uydusu tarafından gözlemlenmiş olsa da bu gözlem, NASA'nın asteroid avcısı uydusu NEOWISE tarafından da Gaia ile aynı zamanda gerçekleşti. NEOWISE ve Gaia veri arşivlerinde yapılan ek araştırmalar gösterdi ki bu büyüme aşamasındaki alevlenmeyi NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu infrared-sensing (kızılötesi algılama) tekniğiyle bir yıldan daha önce tespit etmiş.