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NASA’nın "Sessiz" Süpersonik Uçağı X-59 Ses Hızını Aşmayı Başardı

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NASA'nın yeni süpersonik uçağı X-59, ses hızını aşmayı başardı. Asıl ilginç olan ise bunu âdeta "sessiz" bir şekilde yapabilmiş olması.

NASA’nın "Sessiz" Süpersonik Uçağı X-59 Ses Hızını Aşmayı Başardı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NASA'nın ses hızını aşması için tasarladığı deneysel uçağı X-59, tarihi bir kilometre taşını geride bırakarak ilk kez ses duvarını aştı.

Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nden havalanan uçak, gökyüzünde tam 81 dakika geçirdi. Havada âdeta şov yapan X-59, yaklaşık 13 bin metre yükseklikte saatte 1147 kilometre (Mach 1.1) hıza ulaştı.

İçerikten Görseller

NASA’nın "Sessiz" Süpersonik Uçağı X-59 Ses Hızını Aşmayı Başardı
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X-59'u özel kılan ne?

Aslında insanlığın ses duvarını ilk kez aşmasının üzerinden neredeyse 80 yıl geçti. Peki X-59’u bu kadar özel kılan ne? Cevap sessizlik. Geleneksel süpersonik uçaklar ses hızını geçtiğinde, yeryüzündekilerin pencerelerini titreten, âdeta bomba etkisi yaratan devasa "sonik patlamalar" üretir. İşte tam da bu gürültü kirliliği yüzünden, 1970'lerden beri karalar üzerinde sivil süpersonik uçuşlar tamamen yasaklanmış durumda.

Lockheed Martin’in efsanevi "Skunk Works" departmanı tarafından geliştirilen X-59, bu yasağı tarihe gömmeye kararlı. Uçağın âdeta bir iğneyi andıran o upuzun, sivri burnu havayı bir bıçak gibi yarıyor. Bu sayede o kulak tırmalayan devasa patlama sesi, yerini sadece hafif bir "tık" sesine bırakıyor.

Sıradaki hedef ne olacak?

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NASA’nın Quesst programı kapsamında yürütülen projede sonraki hedef çıtayı daha da yükseltmek. X-59’un önümüzdeki test uçuşlarında Mach 1.4 hızına ulaşması planlanıyor. Ardından uçak, ABD'deki çeşitli eyaletlerin üzerinde uçurulacak.

Araştırmacılar, bu süreçte yerdeki insanların bu "sessiz" devrime nasıl tepki verdiğini, sesini duyup duymadıklarını test edecekler.

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