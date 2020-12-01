NASA’lı Gökbilimci: Yabancı Yaşamı 2036’da Bulacağız

Astrofizikçi Seth Shostak, NASA’nın NASA’nın Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırmaları (SETI) projesinin kıdemli astronomlarından birisi olarak görev yapıyor. Kendisine göre kurumun elindeki bilgisayarlar, 2036’da yabancı yaşama dair ilk izleri bulacak kadar güçlenmiş olacak.

NASA, uzaylılar hakkında tüm dünyaya heyecan vermeyi seven bir kurum ve ABD, bilim kurgu sineması, edebiyatı ve oyunları sayesinde bu işin ekmeğini çok fazla yedi. Hatta bu nedenle artık “uzaylı” kelimesi geçen bilimsel bir gelişme bile eskisi kadar çok ilgi uyandırmıyor. Yine de bu konuda araştırmalar yürüten bilim insanlarının ciddi açıklamaları var.

NASA’nın 1970’li yıllarda yürütmeye başladığı, dünya dışı yaşamı araştırma odaklı SETI projesinde çalışan kıdemli astronom Serg Shoshak, arayışın 2036 yılında sonlanabileceğine dikkat çekti. Üstelik bu öyle gelişi güzel bir tahmin de değil. Kendisine göre SETI’de gözlemler için kullandıkları bilgisayarların gücü, 2036’da çok daha fazla yıldız ve sistemi taramaya yetecek.

“2036’da bir şeyler bulacağımıza dair herkesle bir Starbucks kahvesine iddiaya girerim”

BBC’nin The Debrief isimli radyo programına katılan Seth Shoshak, SETI’de kullandıkları bilgisayarların her 2 yılda bir 2 kat daha güçlü hale geldiğini açıkladı. Bu görüşünü artık geçerliliği tartışılan Moore Yasası’na dayandıran Shoshak, “2036’da bir şeyler bulacağımıza dair herkesle bir Starbucks kahvesine iddiaya girerim” açıklamasında bulundu.

Moore Yasası’na göre bilgisayarların güçleri yaklaşık her 2 yılda bir 2’ye katlanır. Yani eğer paranızı saklayacak olursanız, kur ve vergi değişimleri hariç, 2 yıl sonra bugünkünden 2 kat daha güçlü bilgisayar alabilirsiniz. Tabii ki bu açıklamanın bilimsel bir tabanı yok, ancak 1965’te ortaya atılıp kabul gören Moore Yasası böyle diyor. Yasanın geçerliliği 2010’lu yıllardan itibaren tartışılıyor, çünkü bilgisayarların işlemcilerinde 2 kat güçlenme gibi bir durum söz konusu olmuyor.

“2036 yılında 1 milyon yıldızı ve sistemlerini aynı anda gözlemleyebileceğiz”:

Gözlemleri sadece insanların yaptığına dair genel bir yanılgı olduğundan söz eden Shoshak, bu durumu aynı anda 1 milyar tane TV kanalını izlemeye benzetiyor. Bir insan için imkansız olan bu senaryo, yeterince güçlü bilgisayarların altından kalkabileceği bir durum.

Shoshak’a göre SETI’de gözlemler için kullanılan süper bilgisayarlar, 2036’da 1 milyon yıldız sistemini aynı anda gözlemlemeye yetecek. Açıklamasına “1 milyon yıldız, bir şeyler bulmamız için en doğru sayı” şeklinde devam eden Shoshak’a göre bu sırada yaşama sahip pek çok dış gezegenin keşfi de mümkün olacak.