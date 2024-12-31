Birçoğumuz aynı problemden muzdaribiz öyle değil mi? “Bir türlü para biriktiremiyoruz!” Ha bu ay, ha gelecek ay derken bir arpa boyu yol kat edemiyoruz. Peki bunun sebepleri neler?

Hayallerimizdeki arabayı, telefonu veya ev eşyasını almak için neden bir türlü harekete geçemiyoruz? Yani, nerede yanlış yapıyoruz?

Gelin, birlikte bakalım.

İndirim tuzakları

Birçoğunuz genellikle mağazalarda veya internette gezerken %50 indirim yazısını görürsünüz. Bunu görür görmez ise ister istemez ürünlere bakıp satın almaya başlarsınız. “Fiyatı çok uygundu” bahanesiyle aslında hiç ihtiyacınız olmayan şeylere farkında olmadan para harcarsınız.

İşte ihtiyacınız olmayan şeylere para harcamak, birikim yapmanıza engel olan davranışlar listesinin en üst sırasında yer alır. İndirimler elbette takip edilebilir ancak bu indirim dönemlerinde de yalnızca ihtiyacınız olan şeyleri olmanız oldukça önemlidir.

Küçük görünen harcamalar

Sabah kahvesi, öğlen tatlısı, gece için birkaç atıştırmalık derken küçük gibi görünen bazı harcamalar, birleşince cüzdanınızda veya kredi kartınızda kasırga etkisi yaratabilir.

Bu küçük harcamalar elbette ara sıra yapılabilir fakat aşırıya kaçmamak ve kontrollü olmak gerekir. Özellikle büyük tasarruf hedefleriniz varsa, bu alışkanlıklarınızı bir süreliğine tamamen rafa kaldırabilirsiniz.

“Gelecek ay nasılsa zam alacağım” düşüncesi

Birçok insan, birkaç ay sonra veya gelecekte daha çok para kazanacağını düşünerek, bugünkü harcamalarına sınırsız bir şekilde devam eder. Aslında bu bir nevi, dereyi görmeden paçaları sıvamak olur.

Çünkü gelecekteki kazançlarınız belirsizken bugünkü harcamalarınıza artırarak devam etmeniz ister istemez cüzdanınızı boşaltır. Bu da birikim yapmanıza engel olur.

Para biriktirmeyi imkânsız gibi görmek

Bazı zamanlar para biriktirmeyi gözünüzde çok fazla büyütebilirsiniz. Ancak damlaya damlaya göl olur sözü, birikim noktasında yol gösterici olabilir. Önemli olan o ay artırdığınız paranın miktarı değil, buna bir an önce başlamak ve devamlılık sağlamak.

Aslında küçük adımlarla zaman içinde büyük farklar yaratmak çok da zor değil.

Plansızlık

Bütçe planı yapmamak ve paranızın nereye gittiğini bilmemek bir türlü para biriktirememenize sebep olabilir. Kontrolsüz harcamalar bırakın birikim yapmayı, ay sonunu görmenizi bile zorlaştırabilir.

Bu nedenle yaptığınız alışverişlerin tutarlarını not almak, her gün ne kadar harcadığınızı bilmek ve kalan paranızı buna göre yönetmek, birikim yapmanıza katkı sağlayacaktır.

“Çok çalıştım hak ettim” düşüncesi

Yorucu bir iş gününün ardından bir ödülü hak ettiğinizi düşünebilir, bu sebeple eve geçmeden önce alışveriş yapmak isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda herkesin kendi yorgunluğunu atma şekli vardır. Sizinki de alışveriş yapmak olabilir.

Fakat psikolojik olarak rahatlamak amacıyla alışveriş yaparken, aslında ihtiyacınız olmayan şeyleri satın alabilir ve haddinden fazla para harcayabilirsiniz. Bunun yerine kendinizi ödüllendirme şeklinizi değiştirmek faydalı olacaktır.

Finansal okur-yazarlık eksikliği

Paranızı nasıl yöneteceğinizi bilmemek, birikim yapmanızın önündeki önemli engellerden biridir. Bunun için bütçe uygulamaları kullanabilir, finansal okur-yazarlık üzerine makaleler veya kitaplar okıuyabilirsiniz.

Bütçeyi yönetmek zor gibi gözükse de aslında basittir. Gelirinizin bir kısmını harcamalarınıza bir kısmını da birikiminize ayırabilirsiniz. Hatta birikim miktarınızı her ay artırarak kendinizi motive edebilirsiniz.

Sosyal medya

Sosyal medya, birçok insanın en güzel yerlerde tatil yaptığı, en pahalı yerlerde yemekler yediği ve en güzel kıyafetleri satın aldığı bir yerdir. Bu durum da sizi istemsiz olarak gereksiz harcamalara itebilir.

Aslında psikolojik olarak başkalarını taklit etme tuzağından kurtulmalı, kendi bütçenize göre hareket etmelisiniz.

Özetle bir türlü birikim yapamamanızın birçok nedeni vardır. Ancak buna bir an önce karar vermek, faaliyete geçmek ve istikrarlı olmak oldukça önemlidir.

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