Neredeyse Her Filmde Karşımıza Çıkan 14 Klişe

Film izlerken hepimizin, "sanki bu sahneyi daha önce görmüştüm" dediği bazı sahneler vardır. Sinema sektöründe sıkça karşımıza çıkan bazı sahneler, birçok filmde ısrarla yeniden kullanılıyor. Gelin hep birlikte bu film klişelerini birlikte inceleyelim.

Dizilerde ve filmlerde hem çekim tekniği hem de senaryo anlamında birçok klişeyle karşılaşıyoruz. Yönetmen ve senaristlerin tarzını yansıtan bu benzerlikleri, 14 alt başlık altında inceledik.

1. Lanetli Fotoğraf

Eğer bu fotoğrafı görüyorsanız, birazdan görüntüdeki karakter büyük ihtimalle ölecek demektir. Savaş filmlerinde sıkça kullanılan bu sahnenin olmazsa olmazı, hemen ölmeden önce geleceğe dair planlarını anlatan bir oyuncudur. Eğer karakter, ailesinden ve geçmiş yaşamından bahsediyorsa, öleceği neredeyse kesindir.

2. Şifalı Battaniyeler

Filmde gerçekleşen bir felaketten sonra olay yerine gelen ambulans, ilk olarak asıl karakterlere battaniye verir. Oyuncuların yaralarının ne derece ciddi olduğu pek de önemli değildir ve ilk müdahale her zaman battaniye ile yapılır. Bu sahne de birçok dizi ve filmde karşımıza çıkmıştı.

3. Sindirella Etkisi

Güzel bir yaşam hayali kurup hayatının aşkını bekleyen fakir bir aileden gelmiş bir kız varsa, şans yüzüne gülecektir. Filmin illa ki bir bölümünde asıl kız, prensiyle tanışır, yeni bir hayata başlar ve hayallerini gerçekleştirir. Filmin devam etmesi için bazı engeller yaşayan kız, filmin sonuna doğru mutlu sona kavuşur.

4. İnanılmaz Değişim

Film ve dizilerde çok sık rastladığımız bu olayda, görece çekici olmayan bir karakter, inanılmaz bir değişim yaşar ve herkes tarafından beğenilen biri haline gelir. Bu değişimi sağlayan kişi de genelde, değişimi yaşayacak olan karakterin arkadaş grubundaki en bakımlı kişidir.

5. İşini İyi Yapan Boşanmış Bir Polis

Hemen kafanızda birkaç karakter canlandığını görür gibiyiz. Polisiye filmlerin vazgeçilmezi olan bu klişede, başarılı polisin işi her zaman birinci plandadır. Ailesini ikinci plana attığı için boşanmış olan polis, genellikle karşılaştığı problemleri yasa dışı yollarla çözer.

6. Takıntılı ve Tehlikeli İnsanlar

Film ve dizilerde, duygularını uç noktalarda yaşayan, zihinsel bazı rahatsızlıkları olan tehlikeli karakterler, gerilimi sağlayan unsurların başında geliyor. Mantık dışı hareketleriyle dikkat çeken bu roller, kimi zaman saatlerce bir fotoğrafa odaklanıp kalırken, kimi zaman da hiç beklenmedik davranışlar sergilerler.

7. Genç ve Kadın Bilim İnsanları

Son teknoloji ile donatılmış, steril labaratuvarlarda genellikle kadın personel olduğunu fark etmişsinizdir. Filmlerde genellikle kadın bilim insanları, genç ve çekici oyuncular tarafından canlandırılır. Yaşlı laborantlar çok sık karşılaştığımız bir durum değil.

8. Yalnız Kalmayan Kahraman

Eğer bir aksiyon filmi izliyorsanız ve asıl kahraman biraz çekiciyse, kesinlikle filmi yalnız bitirmeyeceğini tahmin edebilirsiniz. Filmin başında herhangi bir partneri olmasa da, filmin ilerleyen anlarında kesinlikle tek kalmayacaktır.

9. Gizlenme Uzmanları

Suçluların polislerden saklanmak için kullandığı en önemli aksesuar güneş gözlüğüdür. Birçok filmde karşılaşılan bu klişeyle, suçlu kişi güneş gözlüğü taktığı anda adeta görünmez olur. Aynı etkiyi yaratan bir diğer aksesuar da şapkalardır.

10. İnanılmaz Hava Koşulları

Bu sahnelerden anlaşılacağı üzere, film yönetmenlerinin hava koşulları konusunda normali yok. Yağmur yağıyorsa fırtınalar kopacak, şimşek çaktıysa bütün şehir aydınlanacak. Ayrıca bir sahnede Ay görünüyorsa, genellikle döngüsünün dolunay evresindedir.

11. Olayı Çözen Kişi Ölür

Filmin iki ana karakteri telefonda konuşuyordur ve karakterlerden biri, olayı çözücek ipuçlarına ulaştığını ve görüşmeleri gerektiğini söyler. İşte klişe bu aşamada devreye girer ve ikili asla buluşamaz. Görüşme için aynı yere ulaşsalar bile, olayı çözen kişi elindeki bilgileri rol arkadaşına aktaramadan ölür.

12. Başta Oyun Olup Sonradan Gerçeğe Dönüşen Duygular

Filmlerin başında başlayan aşk oyunu, genelde filmin sonuna doğru gerçek bir aşka dönüşür. Kadın ve erkek eğer birbirinden nefret ediyorsa, filmin sonunda kesinlikle sevgili olacaklardır.

13. Akla Sığmayan Arabalar

Filmlerdeki arabalar, sanki hiç trafik kuralları yokmuş gibi hareket ederken izleyicilerde de büyük hayranlık uyandırıyor. 2 kabloyu birbirine bağlayarak çalıştırılan arabalar ve tek kurşunla patlayan otomobiller bu filmlerin olmazsa olmazıdır.

14. Son Öpücük

Harika bir manzara önünde öpüşen bir çift, genellikle filmin sonu anlamına gelmektedir. Filmin en tatlı sahnesi olan bu sahne, izleyicilerin filmden mutlu ayrılmasına sebep olur.

Filmler ve dizilerde görmekten sıkıldığımız benzerlikleri derlediğimiz listemizin 14 maddesi bu şekilde. Sizlerin fark ettiği klişeleri yorumlarda bekliyoruz :)