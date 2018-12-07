Çizgilerle her şeyin anlatılabileceğine kanıt olan anime evrenine kıyısından da olsa dahil olmuş herkes Miyazaki adını duymuştur. Haftalık Film Reçetesi'nin yeni bölümünde, usta yönetmen Miyazaki'nin en sevilen 10 animesini sizler için derledik.

Dünya üzerinde var olmuş en ilgi çekici kültürlerden biri olan Japon kültürünün izlerini taşıyan animeler; şahane çizimlerin beyaz perdeye yansımasıyla büyüleyici filmlere dönüşüyorlar. Gerek anlattığı hikayeler, gerekse çizimlerin verdiği keyifle animeler, izlenebilecek en güzel modern masallar olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu etkileyici türün en başarılı isimlerinden biri ise ünlü yönetmen Hayao Miyazaki.

Miyazaki, özellikle insanın her yaşta aynı keyifle yeniden izleyebileceği eserler ortaya çıkarabilme becerisine sahip. Üstelik bunu hem görsel hem de kurgusal olarak yapabiliyor; çünkü yalnızca hikayeler değil, ekrana yansıyan her kare bizzat bu adamın eseri oluyor.

Etkileyici hikaye anlatıcılığının yanında,nçizim yeteneği ve yaratıcı zihniyle de parlayan Miyazaki, bizlere şimdiye kadar onlarca eser bıraktı. Aralarında kısa filmlerin ve dizilerin de olduğu bu kalabalık antolojiden sizler için en sevilen 10 filmi derledik. Webtekno Haftalık Film Reçetesinin yeni bölümüne hoş geldiniz.

10. Kırmızı Kanatlar (Kurenai no buta) - 1992:

Miyazaki'nin hem yazdığı hem de yönettiği, kimi filmlerine göre daha az bilinen eserlerinden biri Kırmızı Kanatlar. Miyazaki filmlerinin vazgeçilmezi olan "büyülü" dünyalardan birinde geçen film, "göklerin tek hakimi" olan; büyülenerek domuza çevrilmiş bir pilotun, bu namını ve hayatta sahip olduğu tek şeyi kaybetmemek için verdiği savaşı anlatıyor.

Filmin gözle görünmeyen kısmında ise militarizm, faşizm ve savaş yanlılığı karşısında farklı "gerekçeler" ile barışı savunmak yatıyor. Eğer tüm bu konulara iginiz varsa ve böyle bir hikayeyi bir çizerin çizgilerinde görmek isterseniz, Kırmızı Kanatlar'ı mutlaka denemelisiz.

IMDb Puanı: 7.8

7.8 Rotten Tomatoes Notu: %95

9. Howl'un Yürüyen Şatosu (Hauru no ugoku shiro) - 2004:

Howl'un Yürüyen Şatosu, her yönüyle belki de en iyi Miyazaki animelerinden birisi diyebiliriz. Ateş cinleri, büyücüler, patlak vermiş büyük bir savaş ve yıkıntılar arasında var olmuş, hareket halinde bir kaleyi karşımıza çıkaran yapım; Sofi adında bir karakterin talihsizliklerle başlayıp, giderek enteresan bir hal alan hikayesini anlatıyor.

Bir büyücü tarafından lanetlenen ve yaşlı bir kadına dönüşen Sofi, çıktığı yolculukta Howl'un enteresan kalesine denk gelir, bu kale ile yola devam eder. Kalede geçirdiği günler boyunca, üzerindeki lanetten kurtulmanın yollarını arayan Sophia, bir yandan da Howl ile birlikte ülkede çıkan korkunç savaşla da mücadele etmek zorundadır.

IMDb Puanı: 8.2

8.2 Rotten Tomatoes Notu: %87

8. Küçük Cadı Kiki (Majo no takkyûbin) - 1989:

Küçük Cadı Kiki, "cadı" olabilmek için üstesinden gelmesi gereken bir görev bulunan Kiki'nin etkileyici öyküsünü konu ediniyor. Kiki, kendini kanıtlayabilmek için henüz 13 yaşındayken tek başına uzun bir yolculuğa çıkar ve bir şehirde tam bir sene boyunca kendi başına yaşayabilmek için elinden geleni yapmaya başlar.

Ancak yolculuklar ve tek başına yaşamak kulağa geldiği kadar kolay değil. Filmde Kiki için de işler oldukça karmaşık hale geliyor, ancak Miyazaki'nin ustalığı bu noktada kendini gösteriyor. Film küçük bir çocuğun kendini gösterme hikayesi olmaktan sıyrılarak, hepimizin her yaşta yaşadığı bir tür "kendini bulma" savaşına dönüyor.

IMDb Puanı: 7.9

7.9 Rotten Tomatoes Notu: %97

7. Rüzgar Yükseliyor (Kaze tachinu) - 2013:

Miyazaki'nin yeni dönem filmlerinden olan Rüzgar Yükseliyor, tüm Miyazaki filmlerinde olduğu gibi kendine inanmanın ve güvenin önemine vurgu yapıyor. Miyazaki filmlerinin temelini oluşturan savaşı gözler önüne seren film; en büyük hayali, günün birinde bir uçak tasarımcısı olmak olan Jiro'nun hikayesini anlatıyor.

İkinci Dünya Savaşı dönemine farklı bir bakış sunan yapım, bazı yönleriyle diğer Miyazaki filmlerinden ayrılsa da oldukça başarılı.

IMDb Puanı: 7.8

7.8 Rotten Tomatoes Notu: %88

6. Komşum Totoro (Tonari no Totoro) - 1988:

Hikayesiyle, karakterleriyle ve büyüleyici manzaralarıyla en sevilen Miyazaki fimlerinden biri olan Komşum Totoro; anneleri zorlu bir hastalığa yakalanan iki kız kardeşin, taşındıkları eski evde karşılaştıkları gerçek üstü dünyaya dahil oluşlarını anlatıyor.

Miyazaki filmleri arasında en sıcak atmosfere sahip filmlerin başında geldiğini söyleyebileceğimiz Komşum Totoro, alternatif evrenlerin ve göremediğimiz yaşamların hikayesinden keyif alanların mutlaka izlemesi gereken bir yapım.

IMDb Puanı: 8.2

8.2 Rotten Tomatoes Notu: %94

5. Cagliostro'nun Şatosu (Rupan sansei: Kariosutoro no shiro) - 1979:

Miyazaki'nin görece az bilinen ancak çoğu kimselerce en iyi filmi olarak anılan yapımı Cagliostro'nun Şatosu; fark ettiği bir para sahtekarlığı üzerine yola çıkan ve hırsızlardan oluşan çeteler ile başlarındaki Kont Cagliostro tarafından yönetilen küçük bir ülkede kapana sıkışan meşhur hırsız Lupin'in hikayesini anlatıyor.

Lupin, geldiği bu ülkede farkında olmadan büyük bir olaylar zincirine dahil oluyor ve çözülmesi gereken daha büyü sorunlarla karşılaşıyor. Yönetmenin özellikle görsel olarak en 'kendi çizgisinden farklı' yapımı olarak anabileceğimiz film, listenize eklemek isteyeceğiniz türden bir film.

IMDb Puanı: 7.7

7.7 Rottan Tomatoes Notu: %92

4. Küçük Deniz Kızı Ponyo (Gake no ue no Ponyo) - 2008:

Fantastik ögelerle süslü başarılı bir film olan Küçük Deniz Kızı Ponyo, minik bir balık olan ancak insan olmak isteyen Ponyo'nun bu uğurda yaşadığı sıradışı olayları konu ediniyor. Tıpkı bir insan gibi, Dünya'nın topraklarla kaplı yüzeyine erişme şansına kavuşan Ponyo, gelen tüm itirazlara rağmen insan olabilmek için çabalar ancak tüm bu uğraşlar bir süre sonra tüm dünyanın dengesini bozacak olayların yaşanmasına sebep olur.

Doğayı ve doğanın insana kattığı anlamı her fırsatta vurgulayan ve bu konuyla alakalı pek çok çalışma da yapan Miyazaki, insan olmanın tam olarak ne anlama geldiğini küçük bir çocuğun gözünden, başarılı bir şekilde anlatıyor.

IMDb Puanı: 7.7

7.7 Rotten Tomatoes Notu: %91

3. Gökteki Kale (Tenkû no shiro Rapyuta) - 1986:

Miyazaki filmlerinde en çok hissedilen şeylerden bir tanesi de zamanın kestirilememesidir. Gerçek üstü ögeler sebebiyle zaman zaman geleceği çağrıştıran filmler, Japon kültürünün kendine özgülüğü sayesinde de hep geçmişte gibi hissettirir. Gökteki Kale de bunun en net hissedildiği Miyazaki filmlerinden biridir.

Uçan bir şatonun peşine düşen ve bu yolculuk boyunca üzerinde taşıdığı kıymetli taş sebebiyle tehlikelerle karşı karşıya kalan Sheeta isimli karakterin çevresinde dönen hikaye, fantastik filmlere ve geleceğe dair farklı görüşlere ilgi duyanlar için şahane bir öneri diyebiliriz.

IMDb Puanı: 8.1

8.1 Rotten Tomatoes Notu: %95

2. Ruhların Kaçışı (Sen to Chihiro no kamikakushi) - 2001:

Hayatının en mutsuz günlerinden birini yaşayan Chihiro, tüm ısrarlarına rağmen gidilmemesi gereken bir yola giden anne ve babasının domuza dönüşmesinden sonra bir başına büyülü bir dünyada kalakalır ve ruhlar, ufak yaratıklar ve çok da normal görünmeyen insanlarla dolu enteresan bir dünyaya dahil olur.

Miyazaki animeleri arasında akla ilk gelenlerden olan Ruhların Kaçışması, açgözlülükten insan olmaya, çocukluktan yetişkiliğe pek çok konuya parmak basarak hafızalara kazınmayı başarıyor.

IMDb Puanı: 8.6

8.6 Rotten Tomatoes Notu: %97

1. Prenses Mononoke (Mononoke-hime) - 1997:

Doğanın insanın götürdüklerine karşı verdiği mücadeleyi en iyi anlatan filmlerden biri olan Prenses Mononoke, büyüleyici güzellikteki karakterleri, çizimleri ve en önemlisi de anlattığı hikayeyle en başarılı Miyazaki filmleri arasında kesinlikle zirvenin en sağlam adayı diyebiliriz.

Doğayı ve 'büyülü ormanı' koruyan doğa üstü canlılar ile adım attığı her yere felaket götüren insanların mücadelesini anlatan film, ilk başta insanlığa dair bir taşlama gibi görünse de, derinlikli hikayesi sayesinde bunu oldukça dengeli bir şekilde anlatarak bir tür öğüte çevirmeyi başarıyor.

IMDb Puanı: 8.4

8.4 Rotten Tomatoes Notu: %93

Önümüzdeki hafta, yeni bir Haftalık Film Reçetesi bölümünde görüşmek üzere, iyi seyirler.