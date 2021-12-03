Netflix, Yepyeni 3 Mobil Oyun Daha Yayınladı

Netflix, bir süre önce başlattığı mobil oyun projesine yeni yapımlar eklemeye devam ediyor. Bugün itibarıyla 3 yeni oyunu daha abonelerinin beğenisine sunan ekip, böylelikle toplamda 10 oyun yayınlamış oldu.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, bundan kısa bir süre önce mobil oyun sektörüne giriş yapacağını duyurmuş, yaklaşık bir ay önce de ilk oyunlarını tüm abonelerinin erişimine açmıştı. Dur durak bilmeyen şirket, şimdi üç yeni oyunu daha abonelerinin beğenisine sundu. Bu oyunlar çok etkileyici olmasa da Netflix'in bu sektörü ne kadar önemsediğinin göstergesi.

Netflix'in abonelerine sunduğu yeni oyunlar; Dominoes Cafe, Knittens ve Wonderputt Forever olarak isimlendiriliyor. Bu bağlamda; Dominoes Cafe isimli oyun bir domino oyunu simülasyonu, Knittens ise kedi temalı bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıktı. Wonderputt Forever ise giderek genişleyen sahnelere sahip olan bir golf oyunu. Knittens ve Wonderputt Forever, piyasada benzer ve çok popüler yapımlar olması nedeniyle ön plana çıkacak gibi görünüyor.

Netflix'in oyunlarında reklam ve uygulama içi satın alma bulunmuyor

Netflix'in abonelerine özel olarak sunduğu oyunlar, reklam ve uygulama için satın alma işlemleri sunmuyor. Bu da mobil oyun tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. Zira piyasaya sürülen mobil oyunların en büyük sorunlarından bir tanesi, reklamlarla dolu oluşu. Netflix, kendi aboneleri için bu durumu ortadan kaldırmış durumda.

Netflix'in oyunlarına ulaşmak isteyen mobil oyun tutkunlarının, uygulamayı açtıktan sonra Oyunlar olarak isimlendirilen sekmeye tıklamaları gerekiyor. Bu sekmede şu ana kadar yayınlanmış olan tüm yapımları görebilen kullanıcı, beğendiği bir oyunu Google Play Store ya da App Store üzerinden indirip oynamaya başlıyor. Aslında; Netflix abonesi olmasanız bile bu oyunları uygulama mağazasından indirebiliyorsunuz. Ancak oyunlara giriş yapabilmek için aktif bir Netflix hesabına giriş yapmanız gerekiyor.

Netflix'in bugüne kadar yayınladığı oyunlar şöyle: