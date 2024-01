Netflix ekranlarında yayınlanacak olan Avatar: The Last Airbender dizisinde, serinin önemli karakterlerinden Sokka'nın "cinsiyetçiliği" yer almayacağı açıklandı.

Uzun zamandır animasyonları canlı yapımlara uyarlamaya devam eden Netflix, son olarak gözünü Avatar: The Last Airbender'a dikmişti. Özünde Amerikan yapımı olan Avatar: The Last Airbender, alışılmışın dışında hikâyesi ile hem çocukların hem de yetişkinlerin beğenisini kazanmıştı.

Bazı anlar "şüpheli" bulunduğu için Sokka'nın "cinsiyetçi" özelliklerinde değişikliklere gidilmiş

Yapımda Katara karakterini oynayacak olan Kiawentiio ve Sokka karakterini oynayacak olan Ian Ousley, geliştirme sürecinde Sokka'nın cinsiyetçiliği üzerinde çalıştıklarını ve yeni seride karakterin bu yönünün o kadar fazla olmayacağını ifade ettiler. Kiawentiio, "Sokka'nın ne kadar cinsiyetçi olduğunu çıkardık. Orijinal showda pek çok şüpheli sahne vardı." diye konuştu. Ousley ise canlı yapımda bazı şeylerin daha farklı olabileceğini söyledi.

Yeni dizinin daha yetişkinlere yönelik olması planlanıyor. Bu nedenle de Ateş Ulusu'nun gerçekleştirdiği hava gezginlerinin soykırımını göreceğiz ve Ateş Ulusu'nun yükselişini de izleyeceğiz. Ayrıca karakterler yer yer küfürlü de konuşabilecekler. Diziden sorumlu olan Albert Kim, animasyonla canlı dizi arasında ciddi farklar olacağını söylemişti.

Orijinal yapımcılar diziden ayrılmıştı

Aang, Katara, Sokka, Toph ve Zuko. Bu beş karakter harmoni içerisinde bir hikâyeyi anlatmışlard ta ki Netflix ulusu saldırana kadar. Orijinal yapımda Sokka gerçekten de cinsiyetçi bir karakterdi ancak dizi boyunca devam eden karakter gelişiminde bu yaklaşımın yanlış olduğunu görmüş ve hatta, sadece kadınlardan oluşan Kyoshi savaşçılarına katılmak için onlara yalvarmıştı. Yani bu özelliği Sokka'nın gelişiminde önemli bir parçaydı. Yeni dizi de karakterin bu yönünü göremeyeceğiz ve bu mesaj da aslında eksilmiş olacak.

Animasyon serinin atlında imzası bulunan Bryan Konietzko ve Michael Dante DiMartino, bu proje için 2 yıl boyunca çalıştıktan sonra Netflix ile "yaratıcılık anlamında farklı düşündükleri için" projeden ayrıldıklarını açıklamışlardı.