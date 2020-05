Son yıllarda izleme alışkanlıklarımızı radikal bir şekilde değiştiren dijital yayın platformu Netflix, başrolünde Will Smith ve Joel Edgerton ikilisini izlediğimiz 2017 yapımı orijinal filmi Bright’ın devamı için yönetmen Louis Leterrier ile görüşüyor.

Yönetmen koltuğunda David Ayer’in oturduğu Bright, merkezine aldığı hikaye itibarıyla Netflix’in 2017 yılında izleyicilerine sunduğu en iddialı film projelerinden biriydi. Başrollerinde Will Smith ve Joel Edgerton’un olduğu film, biri insan diğeri ork olan iki polis memurunun rutin bir gece devriyesine çıktıkları sırada buldukları gizemli objenin ardından yaşadıkları olağanüstü macerayı konu alıyor.

Senaryosunu Max Landis’in, yapımcılığını ise Ayer, Eric Newman ve Bryan Unkeless’in üstlendiği Bright, Netflix kütüphanesindeki ilk üç gününde 11 milyondan fazla kişi tarafından izlenerek önemli bir başarıya imza atmıştı. Film için 100 milyon dolarlık bir bütçeyi gözden çıkaran dijital yayın platformu, beğeni toplayan yapımın devam filmi için kolları sıvadı.

Deadline’ın sayfalarına taşıdığı habere göre Netflix, Bright 2 için Now You See Me, Clash of the Titans ve The Transporter gibi iddialı filmlerde imzası bulunan yönetmen Louis Leterrier ile görüşüyor. Daha önce, Netflix’in 10 bölümlük orijinal dizisi The Dark Crystal: Age of Resistance’ı da yöneten Leterrier, herhangi bir pürüz çıkmadığı takdirde Bright’ın devam filminde yönetmen koltuğunda oturacak.

Orijinal filmin hem yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenen Ayer, normalde projeye geri dönecekti, ancak başarılı isim bir süredir Warner Bros.’un remake projesi Dirty Dozen'ın senaryosunu yazıyor. Ayrıca Ayer’in gelecekte Netflix’te yayınlanacak başta projeleri de bulunuyor.

Bright 2'nin merkezine alacağı hikaye hakkında şimdilik bir şey bilmiyoruz ancak Deadline, devam filmi için prodüksyon çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını yazıyor.