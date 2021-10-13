Netflix, ünlü yönetmen David Fincher ile Mindhunter ve Mank'tan sonra yeni belgesel dizisi Voir için anlaştı. Netflix'te ne zaman yayınlanacağı belirsiz olan yeni dizi 13 Kasım'da Los Angeles AFI Fest’te prömiyerini yapacak.

Dev dijital medya platformu Netflix, yaptığı anlaşmalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Netflix, ünlü yönetmen David Fincher ile yeni anlaşmasını Twitter hesabından duyurdu.

Seven, Fight Club, Zodiac, The Killer gibi filmleriyle tanınan efsane yönetmen David Fincher, Netflix ile yeni bir anlaşma imzaladı. Mini belgesel dizisi olarak tasarlanan "Voir" yakında Netflix'te izlenebilecek.

"Hiçbir platformda Netflix'teki kadar mutlu olmadım"

En son Oscar ödüllü Mank filmiyle izleyicileriyle buluşan ünlü yönetmen David Fincher, yeni belgeseli Voir ile Netflix ekranlarına dönüyor. Hiçbir platformda Netflix'te olduğu kadar mutlu olmadığını ifade eden Fincher'ın yeni belgesel serisi Voir, sinema severlerden beğeni toplayacak gibi görünüyor. 2017'de ilk kez yayınlanan Mindhunter ile oldukça ses getiren Netflix, ardından Oscar ödüllü Mank filmi ile de yönetmenle anlaşma sağlamıştı. İzleyicilerinin ilgisini dikkate almış olacak ki platform ünlü yönetmenle yeni bir anlaşma daha yaptı.

Belgeselin senaristliğini Drew McWeeny, yapımcılığını ise The Empty Man'in yönetmeni David Prior üstleniyor. David Prior'un açıklamasına göre yeni dizi, sinema tutkusu ile ilgili 10-30 dakikalık bir belgesel dizisi olacak. Voir'in henüz Netflix’te yayınlanacağı tarih belli değil ancak 13 Kasım’da Los Angeles’daki AFI Fest’te ilk gösterimi gerçekleşecek.