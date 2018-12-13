Netflix'in İlk Orijinal Türk Dizisi 14 Aralık'ta Başlıyor

Netflix’in, duyurulduğu ilk günden bu yana büyük heyecan yaratan Türk yapımı orijinal dizisi The Protector (Hakan: Muhafız), 14 Aralık’ta yayınlanacak.

Türkiye’deki kullanıcılarını arttırmayı ve Türk seyircilere daha fazla hitap etmeyi isteyen Netflix, pek çok yerli diziyi de bünyesine katmıştı. Eğlence sektörünün dev ismi, mayıs ayında ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız’ı duyurmuştu. Dizi, 14 Aralık’ta yayınlanacak.

Dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy yer alacak. Dizinin yapımcısı, Netflix adına 03 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam. 03 Medya, oyuncu kadrosunu Ayçe Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal, Burçin Terzioğlu ve Yurdaer Okur gibi oldukça güçlü ve tanınmış isimlerden oluşturdu. Dizinin fantastik drama olacağı biliniyor.

Türkiye’de Hakan: Muhafız adıyla yayınlanacak olan dizi, dünya genelinde ise The Protector adıyla yayına sürülecek. Dizinin yapımcısı, Netflix adına 03 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam.