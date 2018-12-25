Netflix'in Ocak Ayında Yayınlayacağı 28 Film ve Dizi

Netflix'in yepyeni yapımlarıyla dolu dolu geçirdiği 2018 yılının bitmesine 5 gün kalmışken, 2019 yılının Ocak ayında bizleri bekleyen Netflix Orijinal Yapımları açıklandı. İçerisinde bulunduğumuz; yağmurlu, soğuk ve zaman zaman karlı kış günlerinde sıcak bir içecek yanında seyredebileceğiniz Netflix yapımlarını günlere göre sizler için derledik.
1 Ocak
- Talihsiz Serüvenler — Netflix Orijinal Dizisi
- COMEDIANS of the world — Netflix Orijinal Dizisi
- Pinky Malinky — Netflix Orijinal Dizisi
- Tidying Up with Marie Kondo — Netflix Orijinal Dizisi
2 Ocak
- Monty Python and the Holy Grail — Netflix Filmi
4 Ocak
- Menajerimi Arayın! Sezon 3 — Netflix Orijinal Dizisi
- Lionheart — Netflix Filmi
10 Ocak
- When Heroes Fly — Netflix Orijinal Dizisi
11 Ocak
- Friends from College: Sezon 2 — Netflix Orijinal Dizisi
- ReMastered: Massacre at the Stadium — Netflix Orijinal Dizisi
- Sex Education — Netflix Orijinal Dizisi
15 Ocak
- Revenger — Netflix Filmi
- Sebastian Maniscalco: Stay Hungry — Netflix Orijinal Dizisi
18 Ocak
- Carmen Sandiego — Netflix Orijinal Dizisi
- Close — Netflix Filmi
- FYRE: The Greatest Party That Never Happened — Netflix Orijinal Dizisi
- Grace and Frankie: Sezon 5 — Netflix Orijinal Dizisi
- IO — Netflix Filmi
- Dünyanın En Sıra Dışı Evleri: Sezon 2 Part B — Netflix Orijinal Dizisi
- Trigger Warning with Killer Mike — Netflix Orijinal Dizisi
24 Ocak
- Bir Katilin İfadeleri: Ted Bundy — Netflix Orijinal Dizisi
25 Ocak
- Black Earth Rising — Netflix Orijinal Dizisi
- Club of Crows: Sezon 4 — Netflix Orijinal Dizisi
- Kingdom — Netflix Orijinal Dizisi
- Polar — Netflix Filmi
- Unbreakable Kimmy Schmidt: Sezon 4 Part 2 — Netflix Orijinal Dizisi
29 Ocak
- Gabriel "Fluffy" Iglesias: One Show Fits All — Netflix Orijinal Dizisi
Çok Yakında
- Marvel’s The Punisher: Sezon 2 — Netflix Orijinal Dizisi
Yeni yılın ilk ayında yayınlanacak birbirinden keyifli ve sürükleyici 28 Netflix Orijinal Yapımı film ve diziyi sizler için bu yazımızda derledik. Yeni yılın Netflix TÜrkiye izleyicileri için daha dolu geçmesi dileyiğiyle, 2019'da yeni aylık Netflix Yapımları derlemeleriyle görüşmek üzere.