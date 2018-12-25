  • Netflix'in Ocak Ayında Yayınlayacağı 28 Film ve Dizi

Netflix'in Ocak Ayında Yayınlayacağı 28 Film ve Dizi

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2019 yılının ilk ayında Netflix'in yayınlayacağı birbirinden güzel 28 Netflix Orijinal Yapımı açıklandı.

Netflix'in yepyeni yapımlarıyla dolu dolu geçirdiği 2018 yılının bitmesine 5 gün kalmışken, 2019 yılının Ocak ayında bizleri bekleyen Netflix Orijinal Yapımları açıklandı. İçerisinde bulunduğumuz; yağmurlu, soğuk ve zaman zaman karlı kış günlerinde sıcak bir içecek yanında seyredebileceğiniz Netflix yapımlarını günlere göre sizler için derledik.
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Yeni yılın ilk ayında yayınlanacak birbirinden keyifli ve sürükleyici 28 Netflix Orijinal Yapımı film ve diziyi sizler için bu yazımızda derledik. Yeni yılın Netflix TÜrkiye izleyicileri için daha dolu geçmesi dileyiğiyle, 2019'da yeni aylık Netflix Yapımları derlemeleriyle görüşmek üzere.

Kaynak : https://bgr.com/2018/12/12/netflix-january-2019-new-movies-shows/
Etiketler: netflix, Netflix Orijinal, ocak
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