Netflix'in Ocak Ayında Yayınlayacağı 28 Film ve Dizi

2019 yılının ilk ayında Netflix'in yayınlayacağı birbirinden güzel 28 Netflix Orijinal Yapımı açıklandı.

Netflix'in yepyeni yapımlarıyla dolu dolu geçirdiği 2018 yılının bitmesine 5 gün kalmışken, 2019 yılının Ocak ayında bizleri bekleyen Netflix Orijinal Yapımları açıklandı. İçerisinde bulunduğumuz; yağmurlu, soğuk ve zaman zaman karlı kış günlerinde sıcak bir içecek yanında seyredebileceğiniz Netflix yapımlarını günlere göre sizler için derledik.

1 Ocak

2 Ocak

Monty Python and the Holy Grail — Netflix Filmi

4 Ocak

Menajerimi Arayın! Sezon 3 — Netflix Orijinal Dizisi

Lionheart — Netflix Filmi

10 Ocak

When Heroes Fly — Netflix Orijinal Dizisi

11 Ocak

15 Ocak

Revenger — Netflix Filmi

Sebastian Maniscalco: Stay Hungry — Netflix Orijinal Dizisi

18 Ocak

24 Ocak

Bir Katilin İfadeleri: Ted Bundy — Netflix Orijinal Dizisi

25 Ocak

29 Ocak

Gabriel "Fluffy" Iglesias: One Show Fits All — Netflix Orijinal Dizisi

Çok Yakında

Marvel’s The Punisher: Sezon 2 — Netflix Orijinal Dizisi

Yeni yılın ilk ayında yayınlanacak birbirinden keyifli ve sürükleyici 28 Netflix Orijinal Yapımı film ve diziyi sizler için bu yazımızda derledik. Yeni yılın Netflix TÜrkiye izleyicileri için daha dolu geçmesi dileyiğiyle, 2019'da yeni aylık Netflix Yapımları derlemeleriyle görüşmek üzere.