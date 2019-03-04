Çevrimiçi dizi ve sinema platformu olan Netflix'in Oscar ödüllerinde bulunmaması gerektiğini söyleyen ünlü yönetmen Steven Spielberg'e Netflix'ten yanıt geldi.

Netflix yapımı Roma filminin Oscar ödüllerinde 3 ayrı ödül kazanmasının ardından bir açıklama yapan yönetmen Spielberg, bu konuda platforma olan 'olumsuz' tutumların yanında yer aldı ve Netflix'in Oscar'da yarışmaması gerektiğini belirtti. Netflix ise Twitter hesabından Spielberg'in ismini vermedi fakat ona ithafen olduğu bariz olan bir paylaşımda bulundu.

"Biz sinemayı seviyoruz" şeklinde bir tweet Netflix, devamında şu açıklamalara yer verdi:

"Satın almaya her zaman gücü yetmeyen insanlar için ya da sinema salonu olmayan yerlerde yaşayan insanlar için erişilir olmak. Aynı anda her yerde, herkesin piyasaya çıkanlardan [film/dizi] hoşlanmasına izin vermek. Film yapımcılarına, sanatlarını paylaşmak için daha fazla yol sunmak. Bunlar birbirini dışlayan şeyler değil."

Netflix yapımı Roma, Oscar ödüllerinde ‘En İyi Yönetmen', ‘En İyi Görüntü Yönetmeni' ve ‘En İyi Yabancı Film' dallarında ödül kazanmıştı. En İyi Film ödülü ise Steven Spielberg'in de desteğinin bulunduğu Green Book'a gitmişti.