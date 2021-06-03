2019 yılında yayınlanan tarihin ilk kara delik fotoğrafı, Netflix'te belgesel haline getirildi. Netflix, Kara Deliklerin Gizemi adında yayınladığı bu belgeselde, fotoğrafın çekilmesine olanak sağlayan bilim insanlarına yer verdi.

Bilim insanları, 2019 yılında Dünya'nın 7 farklı yerine konumlandırılan teleskopları kullanarak tarihte ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını yakalamayı başarmıştı. Tüm dünyada büyük ses getiren bu fotoğraf, insanoğlunun bilime dair attığı en önemli adımlarından biri olarak görüldü.

Kara deliğin fotoğrafını çekmek neredeyse imkansıza yakındı ancak 10 yılı aşkın süredir bu konu üzerine yoğunlaşan ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan bilim insanları, bu imkansızı yoğun gayretler sonucunda başardı. Netflix de bu büyük emekler gerektiren projeyi belgesel haline getirerek, kütüphanesine ekledi.

Kara Deliklerin Gizemi, Netflix kütüphanesindeki yerini aldı

Kara delikler, yüzyıllardır çözülemeyen gizemini korumaya devam ederken bilim insanlarının 2019 yılında çektiği fotoğraf, bu sır perdesini biraz da olsa aralayabilen ilk başarı oldu. Netflix de bu başarının ardında yer alan bilim insanlarını ve kara deliğin ilk fotoğrafı için ne kadar emek verildiğini gösterebilmek için bu hikayeyi bir belgesel haline getirmiş.

Ünlü yayın platformu, 2019 yılında gerçekleştirilen bu başarının belgeseline "Kara delikleri anlamaya ve ilk kez bir kara deliği fotoğraflamaya çalışırken bir yandan da evrene dair bildiklerimizin sınırlarını araştıran bilim insanlarını izleyin" açıklamasıyla yer veriyor. Eğer bir Netflix abonesiyseniz, buraya tıklayarak Kara Deliklerin Gizemi adlı belgesele ulaşabilirsiniz.