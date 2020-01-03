Rekabetin iyice kızışmaya başladığı şu günlerde platformundaki yapım sayısını artırmaya çalışan Netflix, bu yapımlardan bir tanesi olan Dracula’nın son fragmanını paylaştı. Üç bölüm sürecek olan mini dizi, 4 Ocak’ta yayınlanacak.

Çevrimiçi abonelikli yayın platformlarının sayısı giderek artmaya başladı. Ülkemizde Netflix, BluTV ve Puhu TV gibi platformlar varlık gösterirken Amazon’un sahibi olduğu Prime TV’ye de ülkemiz üzerinden erişilebiliyor. Bunlara ek olarak şu an sınırlı sayıdaki ülkede faaliyet gösteren ancak ilerleyen yıllarda ülkemize girme ihtimali olan Disney+ ve Apple TV+ gibi platformlar da bulunuyor.

Son dönemlerde rekabetin bu kadar yoğunlaşması ve önümüzdeki yıllarda giderek daha da yoğunlaşacak olması, bu platformların hayatta kalmak için daha çok çaba göstermesi gerektiği anlamına geliyor. Platformların hayatta kalması için yapması gereken şeylerden biri de kendi orijinal içeriklerini üretmek. Netflix de bu stratejiyi izliyor ve bünyesindeki yapımların sayısını artırmaya çalışıyor. Bunun en son örneklerinden bir tanesi de Dracula.

Dracula'nın son fragmanı:

Dünyada 190’ın üzerinde ülkede faaliyet gösteren Netflix, her geçen gün orijinal içerik sayısını artırıyor. Şirketin, portföyüne eklediği son yapımlardan bir tanesi de 4 Ocak’ta yayınlanmaya başlayacak olan mini dizi Dracula.

Toplamda üç bölümden oluşacak olan Dracula, Bram Stoker’ın klasikleşmiş romanından bir kez daha uyarlanıyor. Dizinin yapımcılık koltuğunda ise Sherlock dizisinin yaratıcıları Mark Gatiss ve Steven Moffat oturuyor.

Bu mini dizide Dracula karakterine daha önce The Square filminde de rol almış olan Danimarkalı aktör Claes Bang can veriyor. Dizide yer alan diğer oyuncular ise Dolly Wells, John Heffernan, Joana Scanlan, Morfydd Clark. Ayrıca dizinin yapımcılarından olan Mark Gatiss de dizi de rol alıyor. Dracula isimli dizinin seyircilerden nasıl yorumlar alacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.