Netflix Orijinal Filmi Mowgli'den Yeni Bir Fragman Geldi

Netflix'in orijinal filmlerinin arasına eklenecek olan Mowgli'nin yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.

Netflix, animasyon filmi The Jungle Book'un (Orman Çocuğu) haklarını satın alarak, filmde hikayesi geçen Mowgli karakterine ait bir film çıkarma kararı almıştı. Filmin 2019'da yayınlanması beklenirken, 7 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan bir fragman ile bu bilgi tamamen değişti. Fragmandan anladığımız üzere Mowgli, birkaç hafta içerisinde sinema severlerle buluşacak.

Sinema severler dedik evet; çünkü Netflix yeni başlattığı bir uygulama ile artık Netflix Originals filmlerini öncelikle sinemada ve daha sonrasında (yaklaşık bir hafta) online platformunda kullanıcılarına yayınlayacak. Netflix, 29 Kasım'dan itibaren, Mowgli'yi; Los Angeles, New York, San Francisco ve Londra'daki sinema salonlarında sinema severlerle buluşturacak.

Film, karakterimiz Mowgli'nin, ormanın hemen dışında bulunan insan köyünün bir parçası olma çabasını ve onu yetiştiren hayvanlarla Mowgli arasında bulunan dokunaklı ilişkiyi konu ediniyor. Başta Warner Bros yapımı olan filmin, Ekim ayında çıkması planlanıyordu. Daha sonra Netflix, haklarını satın aldığı filmi 2019'a ertelemişti. Ancak film, aniden ortaya çıkan bir karara göre önce sinemalara ardından da 7 Aralık'ta platforma gelecek.