Netflix'in Gelecekte Yayınlayacağı 6 Animasyon Filmi

Her ay 50'den fazla yepyeni film ve diziyi kullanıcılarına sunan Netflix, birbirinden eğlenceli 6 yeni animasyon filmi için çalışmalara başladı.

Aylık abonelik sistemiyle dizi ve filmleri kullanıcılarının ayağına getiren Netflix, kış aylarının vazgeçilmezi olarak akıllara kazınıyor. Geleceğe yönelik planlarını şimdiden çizen Netflix, önümüzdeki yıllarda yayınlayacağı 6 adet yepyeni animasyon filmi için çalışmalara başladı. Filmleri yayınlama stratejisinde değişikliğe gidecek olan Netflix, büyük ihtimalle bundan sonra yayınlayacağı filmleri önce sinemalarda, birkaç hafta sonra ise Netflix platformunda kullanıcılarına sunacak.

Görünen o ki bu yayınlama stratejisi, haberimizin konusu olan 6 adet Netflix animasyon filmini de kapsayacak. İşte Netflix'in çalışmalarına başladığı ve sizler için derlediğimiz 6 adet animasyon filmi.

1. Go! Go! Cory Carson (2019)

Berkeley, California merkezli Kuku Stüdyoları'nın, okul öncesi yaş segmentine yönelik eseri olacak Go! Go! Cory Carson; Alex Woo (Wall-e ve Ratatouille), Stanley Moore (Kayıp Balık Dori ve Sevimli Canavarlar Üniversitesi) ve Tone Thyne'ın (Harika Hayvanlar ve Kağıt Adam) katkılarıyla çekilecek.

2. The Willoughbys (2020)

Yazar/Yönetmen Kris Pearn'ün (Köfte Yağmuru 2'de oyuncu) önderliğinde, yüksek teknolojili bilgisayar animasyonlarıyla, Vancouver, Kanada'da, BRON Animasyonları tarafından çekilecek film, bencil aileleri tarafından terk edilen 4 çocuğun hayata tutunmasını konu alıyor.

3. Trash Truck (2020)

Büyük bir hayal gücü ve çok daha büyük bir dostluğa sahip ancak pasaklı bir çocuk olan 6 yaşındaki Hank, dişçiye gitmekten uçmaya kadar bütün maceraları en yakın dostuyla beraber, bu filmde yaşayacak. Max Keane (Dear Basketball) prodüktörlüğünde çekilecek olan Trash Truck, 2020 yılında Netflix tarafından yayınlanacak.

4. Kid Cosmic (2020)

Craig McCracken prodüktörlüğünde çekilen Kid Cosmic, kahraman olmayı kafaya koymuş bir gencin hayatını anlatıyor. Normal bir günde sihirli bir taş keşfeden genç, hayalini kurduğu süper güçlere kavuşuyor. Kahramanlığın göründüğü kadar eğlenceli olmadığını, tam tersine oldukça stresli bir vazife olduğunu fark eden genç hayal kırıklığı yaşıyor.

5. My Father’s Dragon (2021)

Günümüzdeki 3 boyutlu animasyon filmlerinin aksine 2 boyutlu bir film olan My Father's Dragon (Babamın Ejderhası), Meg LeFauve (Ters Yüz ve İyi Bir Dinozor'un yazarı) tarafından yazıldı ve Nora Twomey (Pervane ve The Secret of Kells'in yönetmeni) tarafından da yönetilecek. Babamın Ejderhası, vahşi bir adada esir tutulan ejderhayı arayan ve tahmin edebileceğinden çok daha fazlasını keşfeden genç Elmer Elevator'ın hikayesini anlatıyor.

6. Maya and the Three (2021)

Jorge Gutierrez (Hayat Kitabı'nın yönetmeni ve El Tigre'nin yazarı) tarafından yazılan ve yönetilen bir film olan Maya and the Three (Maya ve Üçlüler); bir savaşçı prensesin, erkeklerin ve tanrıların dünyasını kurtarmaya yardım etmek için üç efsanevi savaşçıyı işe alma arayışına girmesini konu alıyor.

Netflix'in çıkardığı her eserin farklı izleyici kitlerine hitap etmesi ve bu sayede Netflix'in oldukça çeşitli bir kullanıcı kitlesinin bulunması, film çeşitliliğinin de artmasına sebep oluyor. İlerleyen zamanlarda bu filmlerin nasıl olacağına dair, yayınlacak fragmanlarla, daha fazla bilgiye sahip olacağız.