Netflix'in 29 Mayıs'ta yayınlanacak yeni orijinal dizisi Space Force için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şimdi diziyle ilgili bir tanıtım videosu ve afiş yayınlayan platform, diziyle ilgili bazı detayları paylaşıyor.

İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte hayatımızın içerisine giren ve çok ciddi bir popülariteye kavuşan Netflix, bugün dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu konumunda. Şirket, orijinal içeriklerinin yanı sıra lisansladığı dizi ve filmlerle de milyonlarca tüketiciye hizmet veriyor ve platformun abone sayısı, her geçen gün biraz daha yükseliyor. Hal böyle olunca da Netflix, yeni içerikleri için çalışmalarını artırıyor.

Netflix'in üzerinde çalıştığı orijinal içeriklerden bir tanesi de "Space Force". Mayıs ayı sonunda tanışma imkanı yakalayacağımız bu Netflix orijinal dizisi, komedi türünde bir yapım olacak. Steve Carell ve John Malkovich'in başrollerini paylaştığı dizide, Steve Carell'in canlandıracağı General Mark. R. Nair'ın hayat hikayesine eşlik edeceğiz. Space Force, komedi türünde yapımları seven Netflix aboneleri tarafından fazlasıyla beğenilecek gibi görünüyor.

General Nair, hayatının çok büyük bir bölümü aşık olduğu pilotluk mesleğine adamıştır. Yıllar boyunca ABD Hava Kuvvetleri bünyesinde uçuşlar icra eden Nair'ın en büyük hayali, Hava Kuvvetleri'nde söz sahibi olmaktır. ABD Silahlı Kuvvetleri'nin yeni kurulan Uzay Bölüğü'ne atanan Nair, bir gün Beyaz Saray'dan beklenmedik bir haber alır. Bu haber, Nair ve onlarca renkli karakterdeki bilim insanını Ay'a gönderip burada bir hakimiyet kurmayı içeriyor.

Netflix aboneleri bu diziyle ilgili heyecanlı bekleyişlerini sürdürürken şimdi Netflix, dizinin tanıtım videosunu ve afişini paylaştı. Netflix'in yayınladığı tanıtım videosu, dizinin gerçekten de eğlenceli bir yapısının olduğunu gözler önüne seriyor. Aboneler, Netflix'in yeni dizisiyle 29 Mayıs tarihinde tanışma imkanı yakalayacaklar.

Netflix'in Space Force için hazırladığı afiş

Space Force tanıtım videosu