Dijital yayın devi Netflix’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle Amerikan silahlı kuvvetlerinin altıncı kolu olarak kurulan Uzay Gücü’nü alaycı bir şekilde ele alan yeni komedi dizisi Space Force’un küresel ticari marka haklarını lisansladığı bildirildi.

Emmy ve Altın Küre ödüllü efsanevi komedi dizisi The Office’in yıldızı Steve Carell’ın başrolünde olduğu Netflix’in yeni eleştirel komedisi Space Force, meraklı bir bekleyişin ardından mayıs ayının sonlarında izleyicilerin beğenisine sunulmuştu.

Oyuncu kadrosunda Carell’ın yanı sıra John Malkovich, Ben Schwartz, Diana Silvers ve Tawny Newsome gibi ünlü isimlerin de yer aldığı dizi, IMDB ve Rotten Tomatoes puanları göz önüne alındığında beklentileri tam anlamıyla karşılayamamış gibi görünüyor. Buna rağmen Space Force’un pek çok ülkenin Top 10 Listesi’nde ilk sıralarda yer aldığını söylemeden geçmeyelim.

The Hollywood Reporter'a göre Netflix, şu anda Avustralya, Meksika ve tüm Avrupa dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde “Space Force” isminin küresel ticari marka haklarını güvence altına aldı. Haberde, dijital yayın devi tarafından yapılan başvuruların Ocak 2019 tarihine kadar uzandığı ifade ediliyor.

Bildiğiniz üzere Netflix’in hiciv türündeki yeni dizisi, aslında ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle Amerikan silahlı kuvvetlerinin altıncı kolu olarak kurulan Uzay Gücü’nü tiye alıyor. Zaten diziyi izlediğinizde, Trump’ın uzayı militarize etme ve ABD’nin yeni hudut bölgesi yapma hayallerine gönderme yapıldığını açık bir şekilde görüyorsunuz.

ABD Savunma Bakanlığı, amblemi Star Trek logosuna benzediği için tartışma konusu olan Uzay Gücü’nün ismini ABD sınırları içinde lisanslamak için başvuruda bulunmuştu. Savunma Bakanlığı “Uzay Gücü” ticari markasının fikri mülkiyet haklarına sahip olsa bile, yürürlükteki ABD kanunları, parodi olarak sunulması halinde aynı terimlerin farklı kişi ve kurumlar tarafından kullanılmasını engellemiyor.

Bununla birlikte, Netflix’in Space Force ya da Türkçe anlamıyla Uzay Gücü ismini dünyanın pek çok bölgesinde lisanslaması ve küresel çapta ticari marka haklarını güvence altına alması oldukça dikkat çekici. Peki, sizin Space Force’u izleme şansınız oldu mu? Eğer izlediyseniz düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.