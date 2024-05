Sürekli aynı yapımcılar, oyuncularla çalışılması ve seçtiği projeler nedeniyle eleştirilen Netflix Türkiye İçerik Direktörü Pelin Diştaş, platformdan ayrıldı. Platformun Türkiye operasyonlarını artık Özge Bağdatlıoğlu yürütecek.

Dünyanın en popüler film ve dizi platformu Netflix, Türkiye’de de en çok tercih edilen platformlar arasında yer alıyor. Bu nedenle de birçok orijinal yerli içeriğin Netflix’e geldiğini görüyorduk. Ancak son zamanlarda içeriklerin benzerliği nedeniyle eleştiri altındaydı.

Eleştiriler sürerken bugün önemli bir gelişme yaşandı. İlk olarak gazeteci Birsen Altuntaş tarafından bildirilen habere göre Türkiye operasyonlarını yöneten Pelin Diştaş ile Netflix yollarını ayırdı.

Diştaş hep aynı yapımcılar ve oyuncularla çalışılması nedeniyle eleştiriliyordu

Diştaş, platforma seçtiği projeler, hep aynı yapımcılar ve oyuncularla çalışması nedeniyle eleştiri altındaydı. Diştaş, 2019’dan beri Orijinal İçerik Direktörlüğü yapıyordu.

Ranini tarafından paylaşılan habere göre Diştaş, kişisel projelere odaklanmak üzere platformdan ayrılma kararı aldı. Diştaş'ın ayrılışının 1 Temmuz 2024'te gerçekleşeceği belirtildi. Kendisinden gelen açıklama şu şekilde:

"Geriye baktığımda pek çok ilki başardığımız, başarılara imza attığımız beş güzel yıl görüyorum. Türkiye’de ve dünyanın her yerinde keyifle izlenen hikâyeler anlatmanın gururunu yaşadık. En güzeli de bu tümüyle kolektif bir başarıydı. Bize hikâyelerini ve hayallerini emanet eden tüm yaratıcı ekip arkadaşlarıma ve bu hayalleri gerçekleştirebilmek için büyük bir inanç ve gayretle emeğini ortaya koyan kamera önü ve arkasındaki ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Bu güç birliği ve ortak inanç sayesinde koyduğumuz büyük hedeflere ulaşmayı başardık. Kendimi çok şanslı hissettiğim bir yolculuktu çünkü sıfırdan başlayarak kurduğumuz bu yolda hem Netflix Türkiye’deki çalışma arkadaşlarımla birlikte yürüme ayrıcalığını yaşadım hem de yurt dışındaki tüm ekiplerin desteğini ve inancını her koşulda yanımızda hissettim. Onlarla birlikte olmak; desteklerine, azimlerine, yaratıcılıklarına şahit olmak hayat boyu unutmayacağım bir deneyimdi. Artık Netflix’ten ayrılmaya karar vermiş olsam da bu muhteşem ekibin yapacağı her işi hevesle, heyecanla izlemeye devam edeceğim."

Yerine gelen isim Özge Bağdatlıoğlu oldu

Diştaş’ın görevine Özge Bağdatlıoğlu getirildi. Bağdatlıoğlu, 2020’den beri Netflix Türkiye’de dizilerde görev alıyordu. Bağdatlıoğlu’nun Netflix’in eleştirilen içeriklerinde bir değişiklik yapıp yapmayacağını, platformun Türkiye’deki içeriklerinin nasıl bir yol izleyeceğini zamanla göreceğiz. Bağdatlıoğlu'nun açıklaması ise şu şekilde:

"Geride bıraktığımız dört yılda Pelin gibi ilham verici liderlerle çalışmak benim için büyük bir deneyim ve önemli bir şanstı. Bu süreçte olduğu gibi, gelecekte de hedefimiz aynı olacak. Türkiye’nin hikâyelerini, ülkemizin en yaratıcı isimleriyle dünyanın dört bir yanındaki üyelerimize anlatacağız. Netflix’in Türkiye’deki geleceğini muhteşem bir ekiple birlikte şekillendirme fırsatı yakaladığım için de ayrıca heyecanlıyım. Şimdiden destekleri ve bana duydukları güven için ekibimizdeki tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.”