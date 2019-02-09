Nikola'nın Elektrikli Kamyonları Nisan Ayında Duyurulacak

Nikola, tamamen elektrikli kamyonlarının üretimi için sona gelmiş gibi görünüyor. Şirket, Nikola Two ve Nikola Tre modellerinin hidrojenin yanı sıra elektrikli modellerinin de olabileceğini açıkladı.
Yine de şirket hidrojenli araçlar üzerinde çalışmaya devam edecek gibi görünüyor. Çünkü hidrojen uzun mesafeli sürüşlerde çok daha düşük maliyet ortaya çıkarıyor.
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Nikola, 16 ve 17 Nisan'da Phoenix'te gerçekleşecek olan Nikola World etkinliğinde kamyonlarını resmi olarak tanıtacak. Şirket, Two modelinin hidrojenli versiyonunu çalışırken göstereceğini, Tre'nin ise prototip olarak sunulacağını söylemişti. Tre'nin Avrupa testlerinin de önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor.