Nissan Murano ve Maxima, Lüks Performans İçin Yenilendi

Pazar payını genişletmek için oldukça agresif stratejiler izleyen Nissan, pek çok aracında yeniliklere gidiyor. Bunların arasında Murano ve Maxima da var.

Nissan’ın 2019 model Murano SUV’si Los Angeles Otomobil Fuarı’nda görücüye çıktı. Araç, v-motion tasarıma, gelişmiş üst seviye içerik ve Nissan Güvenlik Kalkanı 360 teknolojisine sahip.

Gelecek ay satışa çıkacak olan araç, LED ve LED sis farlarına, 18 veya 20 inç alaşım jantlara ve üç yeni dış renk kaplamasına sahip. Bu yeni renkler günbatımı drift chromaflair, mocha badem incisi ve derin mavi incisi olarak adlandırılmış. Chromaflair, ışık kaynağına ve bakış açısına bağlı olarak renk değiştiren bir pigment. Geri kalanlar hakkında hiçbir fikrim yok, renkleri gözümde canlandıramadım. Aracın üç farklı da iç tasarımı var; bunlar ahşap, metalik ya da platin olarak ayrılmış durumda. Aracın bütün versiyonları 260 beygir, 3.5L V6 motor ce Xtronic CVT ile geliyor.

Aralık ayının ortasında piyasaya çıkacak olan Maxima da V-motion’dan ilham almış tasarıma, yeni tekerleklere ve yenilenmiş iç tasarıma sahip.

Maxima alanlar da Premium ve Reserve adlı iç paketlere ve Nissan Güvenlik Kalkanı 360’a erişebiliyor. Ayrıca GT-R Premium iç tasarımında kullanılanlara benzeyen deri iç kaplama yer alıyor.