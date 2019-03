Nobel Ödüllü Yazarın Kitabı, Netflix Dizisi Oluyor

Nobel ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık adlı kitabı, Kolombiya'da çekilecek ve İspanyolca olacak bir uyarlama dizi ile ekranlara taşınıyor.

Dünyanın en büyük çevrimiçi yayın platformu olan Netflix, yayın haklarını aldığı 'Yüzyıllık Yalnızlık' adlı romanı, dizi olarak Netflix aboneleri ile buluşturmaya hazırlanıyor. İlk baskısı 1967 yılında piyasaya çıkan ve Nobel ödüllü Kolombiyalı gazeteci-yazar Gabriel Garcia Marquez tarafından yazılan Yüzyıllık Yalnızlık kitabı, bugüne kadar dünya genelinde 50 milyonun üzerinde satmayı başarmıştı.

One Hundred Years of Solitude adı ile Netflix abonelerinin beğenisine sunulacak olan dizinin anadili, İspanyolca olacak. Ayrıca dizinin büyük bir bölümü, uyarlandığı kitabın yazarı olan Marquez’in anavatanı Kolombiya’da çekilecek. Dizinin baş yapımcıları ise Marquez’in oğulları olan Rodrigo Garcia ve Gonzalo Garcia Barcha olacak. Dolayısı ile One Hundred Years of Solitude’ın Kolombiya’nın bağrından kopup geleceğini söyleyebiliriz.

Rodrigo Garcia, bu zamana kadar kitabı filme uyarlamak için pek çok teklif aldıklarını dile getirirken, böylesine dolu dolu bir kitabın, bir filme sığdıralamayacağını, ayrıca uyarlamanın İspanyolca olmaması halinde anlamını yitireceğini dile getirirken, Netflix tercihi ile ilgili şu şekilde konuştu; “Yabancı dildeki dizi ve filmleri dünya çapındaki izleyicilerle buluşturma konusundaki başarısı düşünüldüğünde zamanlama daha iyi olamazdı. Bu macerada Netlix'i ve film yapımcılarını heyecanla destekliyoruz, son halini görmek için de sabırsızlanıyoruz.”

Büyülü gerçekçiliğin edebiyat dünyasındaki en önemli temsilcilerinden olan Gabriel Garcia Marquez, 2014 yılında yaşamını yitirdi. Nobel ödüllü yazarın en önemli eserlerinden biri olarak görülen Yüzyıllık Yalnızlık, José Arcadio Buendía'nın gördüğü bir düş sonrası nehir kenarında Macondo adından bir kasaba kurmasıyla başlıyor ve Buendia ailesinin yedi nesle yayılan hikâyesini anlatıyor.