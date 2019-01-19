Nokia 3.1 Plus, Android Pie İle Karşımızda Olacak

HMD Global'in üretimini ve geliştirme sürecini üstlendiği Nokia'nın akıllı telefon serisinin bir üyesi olan Nokia 3.1 Plus, içerisinde Android 8.1 Oreo ile karşımıza çıkacak ve Google Project Treble'ı destekliyor olacak.

Nokia markasının akıllı telefonlarıyla tekrar piyasaya dönecek olmasını duyuran ve bunu yöneten HMD Global, bu tarihe kadar yedi cihazını Android 9 Pie güncellemesi ile yeniledi. Bu güncellemelerin devamının da Q1 2019’da gelmesi bekleniyor.

Geçen yılın sonunda Geekbench’te, Android Pie ile çalışan Nokia 3.1’in skorlarını görmüştük ve geçtiğimiz haftalarda da yine Android Pie ile çalışan Nokia 6’lar bu platformda karşımıza çıktı. Bu kez önümüzde Nokia 3.1 Plus modeli var ve bu model de şüphesiz Android Pie ile piyasada olacak.

Geekbench’teki testler, Nokia 3.1 Plus’ın hazır olduğu anlamına gelmiyor ancak bu bekleyişin artık sona yaklaştığını söyleyebiliriz. Cihazın resmi sunumunun yapılması birkaç hafta ya da birkaç ay sürebilir.

Nokia 3.1 Plus, içerisinde Android 8.1 Oreo önceden kurulmuş şekilde karşımızda olacak. Bu da cihazın Google Project Treble’ı destekleyeceğini gösteriyor. Bahsi geçen Google Project Treble, Android cihazlarının yazılım geliştirme ve kullanıcıya ulaştırma konusunda daha hızlı çalışmalarına yardımcı oluyor.